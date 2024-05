AP sous le coup de la censure en Israël : Une mesure qui a fait long feu…

Associated Press « dénonce dans les termes les plus forts l’action du gouvernement d’Israël de fermer notre direct », indique l’agence de presse dans un communiqué, mais également « la saisie de notre équipement », à savoir une caméra et du matériel de diffusion. Selon l’agence US, des responsables du ministère israélien des Communications sont arrivés dans l’après-midi sur le site d’AP à Sdérot, dans le sud d’Israël, et ont saisi le matériel, en échange d’un document du ministre Shlomo Karhi, stipulant qu’elle violait la loi du pays sur la radiodiffusion étrangère.

AP voit dans la fermeture de son direct consacré à la guerre à Gaza « une utilisation abusive par le gouvernement israélien » d’une loi votée début avril, permettant au Premier ministre d’interdire la diffusion en Israël de médias étrangers portant atteinte à la sécurité de l’État, et de fermer leurs bureaux.

Le ministère israélien des Communications a réagi, lui aussi, par communiqué. Selon lui, « les photographes d’AP photographient régulièrement la bande de Gaza depuis le balcon d’une maison à Sdérot », à la lisière du territoire palestinien, « y compris en mettant l’accent sur les activités de soldats (israéliens) et l’endroit où ils se trouvent ». « Le gouvernement israélien a décidé qu’il n’autoriserait pas la chaîne Al-Jazeera qui soutient le Hamas terroriste à diffuser depuis Israël », rappelle le texte du ministère, alors que de son côté, l’agence précisait que la chaîne qatarienne fait partie des milliers de clients des flux vidéo qu’elle envoie en direct.

Finalement, S. Karhi a annoncé mardi soir qu’Israël révoquait sa décision. « Étant donné que le ministère de la Défense souhaite examiner la question des diffusions » réalisées depuis Sdérot, « et le risque pour nos forces, j’ai ordonné d’annuler l’opération et de rendre l’équipement à l’agence AP » jusqu’à ce que la Défense se prononce, a-t-il indiqué dans un communiqué

Benyamin Netanyahu s’était déjà appuyé sur le même texte approuvé en avril à la Knesset. C’était le 5 mai dernier, pour annoncer la fermeture d’Al-Jazeera pour une période de 45 jours renouvelables. Par le passé, le chef du gouvernement israélien a accusé ce média basé à Doha d’être « un organe de propagande du Hamas et d’avoir participé activement » à l’attaque du 7 octobre 2023.

Le fait qu’Israël coupe le direct vidéo d’AP sur Gaza, « franchement », est « plutôt choquant », a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres. « Les journalistes doivent pouvoir faire leur travail librement », estime-t-il, et AP « devrait être autorisée à faire son travail librement et sans harcèlement » à ses yeux.

L’ONG Reporters sans frontières qualifie les faits de « censure éhontée ». RSF dénonce « la saisie de la caméra d’une agence de presse et la coupure d’un direct montrant une vue de Gaza sous prétexte que ces images sont fournies » à Al-Jazeera, indique l’organisation de défense des journalistes dans son message publié sur le réseau social X.

La porte-parole de la Maison Blanche avait elle-même devancé ces deux réactions, déclarant que cette coupure constitue un fait « évidemment préoccupant », alors que les États-Unis demeurent le principal soutien dans le monde de l’État israélien. « Nous allons nous pencher dessus », promet Karine Jean-Pierre, s’exprimant au nom de Joe Biden.