Alors que le génocide continue en Palestine : Des députés US accueillis à bras ouverts au Maroc

Lundi 25 mars, après des entretiens avec le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, les parlementaires ont été reçus, le même jour, par Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères.

Le lendemain, c’est Rachid Talbi Alami, président de la Chambre des représentants, d’organiser un Iftar en l’honneur de la délégation US. « Ce fut l’occasion de partager les traditions du Ramadan et de discuter des moyens d’approfondir les échanges entre nos élus », s’est félicité Youssef Amrani, ambassadeur du royaume aux Etats-Unis.

De son côté, André Azoulay s’est réuni avec les députés August Pfluger et le démocrate Lou Correa. Le conseiller royal a souligné que « grâce à son leadership visionnaire et pionnier, le Maroc est un exemple mondial convaincant qui réfléchit judicieusement sa stratégie à long terme sur ce que nous devons faire et comment nous pouvons la rendre réussie et durable », a relevé à ce sujet Y. Amrani.

Avant de prendre la direction du Maroc, August Pfluger, chef de la délégation des parlementaires américains, s’était entretenu, le 21 mars à Washington, avec l’ambassadeur du Maroc aux Etats-Unis.

Cessez-le-feu immédiat

A signaler que la mission permanente du Maroc auprès de l’ONU à New York a souligné sur son compte X que le Maroc salue l’adoption, lundi, par le Conseil de sécurité de l’ONU de la résolution 2728 qui exige un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza pendant le mois du ramadan. « Cette résolution constitue une étape cruciale pour mettre fin aux souffrances des civils palestiniens », a indiqué la mission marocaine. Le Maroc, dont le roi Mohammed VI préside le Comité Al-Qods, salue également l’appel de la résolution à l’acheminement de l’aide humanitaire aux civils dans l’ensemble de Gaza et au renforcement de leur protection, a ajouté la même source.

Le Maroc souligne aussi l’importance de la mise en œuvre immédiate et complète de la résolution par toutes les parties, afin de traiter la crise dans toutes ses dimensions et appelle à l’augmentation de l’aide humanitaire par la communauté internationale au profit du peuple palestinien, a précisé la Mission marocaine.

Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté, lundi, une résolution dans laquelle il exige un cessez-le-feu immédiat à Gaza pendant le mois de Ramadan et la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages, tout en soulignant la nécessité urgente « d’élargir le flux » d’aide humanitaire. Une fois n’est pas coutume depuis le 7 octobre, date de l’attaque surprise du Hamas sur les bases israéliennes dans l’enveloppe de Gaza, les USA n’ont pas usé de leur droit de véto.