Agronomie : Lancement des travaux de la 2ème édition du Salon de l’IAV Hassan II

Initié par les associations des étudiants de diverses filières notamment la topographie, l’agronomie, l’Industrie agro-alimentaire, l’halieutique, le génie rural et la médecine vétérinaire, ce Salon constitue une plateforme propice aux échanges entre les acteurs clés du secteur agricole et un point de contact entre les étudiants et le monde professionnel. Cet événement fédérateur représente également une fenêtre pour faire connaitre le secteur agricole et son importance pour l’économie du pays.

A cette occasion, Abdelaziz El Hraiki, directeur de l’IAV Hassan II, a indiqué que ce Salon offre une occasion pour enrichir l’échange entre les acteurs impliqués dans le secteur agricole et réunir les compétences afin d’élaborer des recommandations constructives. Il a, dans ce sens, souligné la nécessité de favoriser cette collaboration entre les pouvoirs publics et le monde académique afin de stimuler le progrès de notre agriculture, à travers une approche collective ciblée pour apporter des solutions aux défis dont souffre actuellement le secteur au niveau mondial, notamment les transformations de taille qu’implique le progrès technologique et les répercussions du changement climatique. L’émergence et le progrès de l’agriculture marocaine passe par la recherche et l’innovation, levier de l’insertion économique des jeunes et moyen efficient pour leur implication dans l’action publique, a précisé A. El Hraiki.

L’IAV adhère pleinement à la vision de la stratégie Génération green à travers ses différentes formations qui visent à accompagner la mise en œuvre des différents dispositifs de cette feuille de route, dont la lutte contre la sécheresse, l’inclusion féminine dans le secteur agricole et la digitalisation, a-t-il dit, ajoutant que l’initiative et la mobilisation des étudiants est le meilleur moyen d’inclure les jeunes dans les stratégies nationales de développement agricole et des filières halieutiques. En plus des stands et expositions, animés par les élèves ingénieurs des différentes filières de formation, le programme de cette édition comprend plusieurs conférences organisées par des experts, autour de diverses thématiques, en relation avec la sécurité et la souveraineté alimentaire, la gouvernance des ressources en eau, la Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE), l’innovation et les défis des changements climatiques.

Depuis sa création, l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II a formé plusieurs générations de cadres et de dirigeants du secteur agricole au Maroc. Considérée comme un véritable hub interdisciplinaire de renommée nationale et internationale, l’IAV Hassan II offre une formation de haute qualité dans plusieurs filières phares, au service du développement agricole du Royaume.