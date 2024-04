ADM : Une évolution de la circulation autoroutière de 6% à fin 2023

Lors de cette réunion présidée par le ministre de l’Équipement et de l’eau, Nizar Baraka, le directeur général d’ADM a présenté le bilan de l’activité à fin 2023, affichant plusieurs résultats, notamment une évolution de la circulation autoroutière de 6% et des transactions de péage de 6,6% par rapport à l’année 2022 et une stabilisation du télépéage à 58% par rapport au niveau de 2022, a précisé ADM dans un communiqué. ADM relève également une amélioration de la qualité de service aux usagers, avec un investissement de 901 MDH dans les projets de triplement, de modernisation de l’infrastructure autoroutière et de renforcement des dispositifs de sécurité, ainsi qu’un investissement de 613 MDH dans la maintenance et la préservation du patrimoine autoroutier.

Par la même occasion, le Conseil d’Administration a procédé à l’arrêté des comptes sociaux et des comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2023. Pour les comptes sociaux d’ADM, les résultats affichent un chiffre d’affaires de 3725 MDH avec une évolution de +10,1% par rapport à 2022 et un résultat net de 1065 MDH, fortement impacté par un FOREX favorable. Hors cet impact, le résultat net de l’année est positif de 353 MDH. Concernant les comptes consolidés, selon les normes et interprétations internationales IAS/IFRS, ADM a révélé un résultat net de 1294 MDH, fortement impacté par un FOREX favorable et un total bilan de 76 milliards de dirhams.

A l’issue des travaux du Conseil d’Administration, le président et les membres du Conseil d’administration ont félicité ADM et l’ensemble de son personnel pour leur engagement et leurs efforts déployés dans l’exercice de leurs missions s’inscrivant dans une trajectoire de développement et d’amélioration de la qualité de service aux usagers, conclut le communiqué.