A Gaza, comme en Cisjordanie : Les Palestiniens endurent les affres de l’occupation

Au nord de Khan Younès, les Brigades al-Qods du Jihad islamique révèlent avoir fait exploser un engin piégé contre une force israélienne de 6 éléments qui s’étaient retranchés dans le quartier Hamad au nord de la ville. De leur côté, les Brigades al-Qassam assurent avoir visé un char israélien de type Merkava à l’aide d’un obus al-Yassin dans le même quartier. Des médias israéliens ont par ailleurs rapporté qu’un soldat israélien capturé à Gaza est mort. La bravoure dont font preuve les composantes de la résistance palestinienne n’est plus à relever. Même les sionistes conviennent de l’âpreté des combats qui durent depuis des mois dans les diverses zones de Gaza, au Nord et au Centre, là où l’armée sioniste a dévasté l’infrastructure. Selon Amit Halevi, député de la Knesset israélienne et membre du Likoud, Israël a échoué après plus de 5 mois de réaliser ses objectifs. Dans une interview avec la radio israélienne FM103, il a assuré que le Hamas est toujours puissant dans les négociations malgré le fait que la guerre entame son sixième mois. Critiquant la plan opérationnel de l’armée israélienne à Gaza, il estime « qu’il est incapable de trancher la bataille ».

« Israël combat la Kalachinkov à Gaza et non pas l’infrastructure du Hamas », a-t-il affirmé. Selon lui « le Hamas représente le peuple et il est impossible de vaincre les habitants dont la majorité soutient la résistance ». Avant de conclure qu’il est « impossible de sortir le Hamas de cette surface géographique notamment avec des opérations tactiques de ce genre ».

Les combats se poursuivent à Khan Younès et ses alentours depuis plus de trois mois. Selon les médias palestiniens, c’est dans la ville de Hamad situé au nord de Khan Younès que les Brigades al-Qassam et d’al-Qods opèrent ces temps-ci. Les premières ont indiqué avoir visé un char de type Merkava à l’aide d’un obus al-Yassin 105. Elles avaient auparavant assuré avoir entrainé deux forces d’infanterie israélienne dans deux embuscades et des accrochages s’en sont suivis dans la zone des tours de la ville de Hamad. Les brigades al-Qods ont en revanche rapporté avoir fait exploser un engin piégé sur une force israélienne de six membres qui s’étaient retranchés dans un appartement dans cette même ville. Elles ont aussi indiqué que leurs combattants ont visé un véhicule et un bulldozer de type D-9 par des RPG et qu’ils ont pilonné des attroupements de soldats ennemis au centre de la ville Hamad.

Pour sa part, l’armée israélienne a assuré que trois de ses soldats ont été blessés à Gaza durant ces 24 dernières heures.

Entretemps, l’artillerie israélienne poursuit le bombardement des quartiers al-Zaytoune et Tal al-Hawa au sud-ouest de Gaza. Il est question de 7 martyrs dont 5 enfants appartenant à la famille al-Saqa dans le premier quartier. Concernant les victimes palestiniennes civiles, le ministère de la Santé de Gaza a assuré que le chiffre des martyrs depuis le 7 octobre est passé à 31.184 et celui des blessés à 72.889. Sachant que durant les 24 dernière eheures, le ministère a recensé 8 massacres qui ont coûté la vie à 72 civils et blessé 129 autres.

Si le largage des denrées alimentaires s’est fait ces derniers jours pour venir en aide à la population gazaouie, en proie à la faim et à la soif, l’effort reste insuffisant face aux besoins ressentis par plus de 2 millions de Palestiniens. C’est la raison pour laquelle l’ONU a tiré la sonnette d’alarme. « Le temps presse » pour éviter la famine dans le nord, a-t-elle assuré mardi.

Al-Aqsa sous haute sécurité

Des rapports palestiniens ont révélé, lundi 11 mars, que les forces d’occupation israéliennes ont installé des fils des barbelés sur la clôture adjacente à la mosquée bénie d’Al-Aqsa, dans la région de Bab al-Asbat. Nasser Qaws, responsable du mouvement Fatah dans la Vieille Ville, a expliqué que « l’occupation vise par cette mesure à empêcher les fidèles d’avoir accès à la mosquée d’Al-Aqsa pour y prier ». Et d’ajouter que « les forces d’occupation imposent, depuis cinq mois, un siège strict à tout accès à la mosquée d’Al-Aqsa et ont émis des dizaines d’ordres d’expulsion contre les habitants d’Al-Qods, afin de les empêcher de prier pendant le mois de Ramadan ».

Seuls les hommes de plus de 55 ans et les femmes de plus de 50 ans, ainsi que les enfants de moins de dix ans, seront autorisés à prier dans ce lieu saint. Les résidents de la Cisjordanie occupée n’ont pas encore été autorisés à franchir les points de contrôle et à entrer dans la ville d’Al-Qods pour accomplir les prières du soir dans la mosquée d’Al-Aqsa. Tous les points de contrôle autour de l’Est d’Al-Qods ont été fermés par les forces d’occupation israéliennes aux résidents de la Cisjordanie depuis le 7 octobre, date du déclenchement de la guerre israélienne contre la bande de Gaza.

La province d’Al-Qods a déclaré dans un bref communiqué que « dans un acte sans précédent et dangereux depuis 1967, l’armée d’occupation a placé aujourd’hui des barbelés sur la clôture adjacente à la mosquée dans le quartier de la région de Bab al-Asbat ».

Ailleurs, dans le camp de Jénine, des médias palestiniens ont signalé que la résistance palestinienne a fait face à un assaut israélien et que de violents affrontements y avaient cours. En outre, on signale aussi qu’une force spéciale israélienne a abattu un Palestinien dans un magasin à Tulkarem, au nord de la Cisjordanie.

Dans la région de Naplouse, les colons ont attaqué mardi les habitants d’un village, avec l’appui de l’armée sioniste. Deux blessés ont été signalés parmi les Palestiniens.

Les forces sionistes n’en finissent pas, au fil de ses expéditions punitives, de procéder à des rafles parmi les jeunes palestiniens. Une répression aveugle qui n’en finit pas de remplir les geôles israéliens. A signaler dans ce cadre qu’une organisation a accusé l’occupant d’affamer environ 9 100 prisonniers palestiniens.