A.Blinken attendu en Israël : Le Hamas tire une salve de missiles sur Tel-Aviv

Selon un nouveau bilan annoncé lundi 8 janvier par le ministère de la Santé à Gaza, 23 084 personnes ont été tuées depuis le 7 octobre. Les morts sont en majorité des femmes, des adolescents et des enfants. On dénombre, en outre, près de 60 000 blessés.

Des sirènes ont retenti à Tel-Aviv et dans d’autres villes du centre d’Israël lundi, poussant les habitants à se réfugier dans des abris, et le Hamas à Gaza a déclaré avoir tiré un barrage de roquettes. Selon l’armée d’occupation israélienne, 10 roquettes ont été tirés sur Tel Aviv dont 7 ont été interceptées et 3 sont tombées sans faire de tués ni blessés. Selon la radio israélienne, 8 roquettes ont été tirées depuis Gaza sur Tel Aviv. Le Dôme d’acier en a intercepté 3. 4 autres seraient tombées dans des zones ouvertes. Les sirènes d’alerte ont retenti dans 30 localités du district de Tel Aviv. Auparavant, des bombardements d’artillerie israéliens sur la région de Qizan al-Najjar et Jort al-Lot dans la ville de Khan Younes, au sud de la bande de Gaza alors que des avions de combat israéliens ont lancé, dans la matinée, une série de raids violents sur le camp d’Al-Maghazi, dans le centre de la bande de Gaza. Selon le ministère de la Santé du mouvement islamiste, les frappes israéliennes ont fait 73 morts et 99 blessés ces dernières 24 heures dans le centre de Gaza, où le conflit est entré dans son quatrième mois. L’armée israélienne a annoncé des frappes à Khan Younès, principale ville du sud du territoire assiégé et nouvel épicentre des combats, tuant « dix terroristes se préparant à tirer des roquettes sur Israël ».

Dans un compte-rendu publié sur X, les forces armées israéliennes indiquent avoir frappé la nuit dernière « 30 cibles importantes à Khan Younès, parmi lesquelles des cibles souterraines, des infrastructures terroristes et des installations de stockage d’armes ». Elles précisent aussi avoir ciblé par drones des « terroristes » identifiés comme auteurs de tirs de roquettes vers Israël et visé « un entrepôt d’armes » à al-Maghazi. l’agence de presse palestinienne Shehab a rapporté que les forces israéliennes ont mené lundi des attaques sur Deir al-Balah dans le centre de Gaza. Huit personnes qui se trouvaient ensemble dans une maison auraient été tuées. martyrs dont 12 enfants dans un raid israélien meurtrier sur une maison dans le camp de Khan Younes au sud de la bande de Gaza.

Pour leur part, les médias israéliens ont appelé à « prier » pour les soldats israéliens engagés dans la bande de Gaza qui subissent la pire journée depuis le démarrage des opérations terrestres. Il faut dire que les diverses fractions de la résistance palestinienne continuent à nourrir le feu contre les assaillants sionistes. Les pertes israéliennes seraient plus importantes que celles officiellement annoncées. L’armée sioniste aurait perdu au moins un milliers de véhicules, chars de combats compris, dans l’équipée de Gaza. Des médias sionistes avaient rapporté que 12 soldats israéliens avaient été blessés au cours des dernières 24 heures, dont 6 dans la bande de Gaza.

L’armée israélienne avait annoncé samedi soir avoir « achevé le démantèlement de la structure militaire du Hamas dans le nord de la bande de Gaza » et se concentrer désormais sur le démantèlement du mouvement islamiste palestinien « dans le centre et le sud de ce territoire ».

C’est dans cette atmosphère explosive que le chef de la diplomatie US a été reçu à Tel-Aviv, pour la quatrième fois depuis l’opération Déluge al-Aqsa, menée par le Hamas le 7 octobre. Avant, il avait rencontré lundi soir Mohammed Ben Salmane, prince héritier saoudien, pour des entretiens centrés sur la guerre dans la bande de Gaza, selon un photographe du groupe de journalistes l’accompagnant. La réunion s’est déroulée à huis clos à l’extérieur de la ville historique d’Al-Ula, en Arabie saoudite. A. Blinken est arrivé en Arabie saoudite en provenance des Émirats arabes unis dans le cadre de sa tournée marathon au Moyen-Orient dans un contexte régional extrêmement tendu.

A Rome, s’exprimant sur le conflit au Moyen-Orient, le pape François a appelé lundi, , dans son discours annuel aux diplomates, à un « cessez-le-feu sur tous les fronts, y compris au Liban ». Dans ce long discours, parfois appelé « discours sur l’état du monde », il a également condamné l’attentat du 7 octobre perpétré par le Hamas, le qualifiant d’acte « atroce » de « terrorisme et d’extrémisme », et a renouvelé son appel à la libération immédiate des personnes toujours retenues en otage à Gaza.

Le 4ème mois du carnage à Gaza démarre

Le séjour du chef de la diplomatie US en Israël intervient à l’heure où une forte pression est exercée sur l’Exécutif piloté par Benyamin Netanyahu en vue de libérer les prisonniers détenus par la résistance palestinienne. Une tension qui s’ajoute à une autre non moins importante liée aux colons israéliens transférés de l’enveloppe de Gaza, comme à la frontière nord, avec le Liban. A cela s’ajoute une atmosphère politique délétère. C’est dans ce cadre-là qu’il faudra situer l’appel lancé par Yair Lapid, leader de l’opposition israélienne, à plusieurs ministres, dont Benny Gantz, à quitter le gouvernement. Selon lui, « le gouvernement n’est pas capable de diriger le pays et Netanyahu n’est pas capable de diriger le pays ». « Benny [Gantz], Gadi [Elzenkot] et Gideon [Saar] sont entrés au gouvernement parce qu’ils pensaient que c’était pour le bien du pays, mais ils ne peuvent plus y rester. Tant qu’ils sont là, tant qu’ils siègent sous les ordres de Netanyahu, ils lui donnent une légitimité », a-t-il déclaré.

Fissuré, le front interne israélien ne saurait être recimenté par l’allié US quand bien même l’appui inconditionnel apporté à Tel-Aviv ne souffre d’aucun raté. Les Israéliens sont installés dans le doute quant à la résistance face à un axe hostile qui ne semble guère disposé à lâcher du lest face aux pressions et aux menaces américaines. Le 4ème mois du génocide israélien à Gaza, mais aussi en Cisjordanie, est ainsi entamé. Qu’apportera de plus le déplacement d’A. Blinken dans la région si ce n’est la production d’une faconde diplomatique sur l’endiguement du conflit qui fait déjà tâche d’huile.

Selon l’agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens, ses installations ont été « attaquées 220 fois depuis le début de la guerre, dont 63 fois directement » alors que 1,4 million de Palestiniens ont trouvé refuge dans 155 centres de l’Unrwa répartis dans la bande de Gaza et qu’un demi-million d’autres résident dans les environs immédiats. « Seuls cinq des 22 centres de santé de l’Unrwa sont encore opérationnels dans les parties centrale et méridionale de l’enclave », souligne l’organisation dans son dernier rapport de situation.

De son côté, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) affirme qu’à Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, plus de 600 patients de l’hôpital al-Aqsa ont dû quitter les lieux étant donné « l’intensification des hostilités ». C’était l’un des derniers hôpitaux encore partiellement opérationnel, en raison des combats. Le personnel de Médecins sans frontières avait quitté ce même hôpital après un tir dans l’unité de soins intensifs.

Crimes en Cisjordanie :

Au-delà de la boucherie qui se déroule toujours à Gaza, avec la bénédiction US, l’armée sioniste persiste dans ses tueries en Cisjordanie. Elle a tué dimanche 11 Palestiniens dans la ville d’al-Qods occupée et en Cisjordanie occupée. Dans l’après-midi, les policiers de l’occupation israéliens ont ouvert le feu sur deux véhicules sur le check-point Beit Ixca au nord-ouest d’al-Qods. Tuant le couple Mohamad Mazid Abou Zeid et son épouse Doha, dans la première voiture, et une fille de trois ans, Roqaya Jahaline, dans l’autre.

Les autorités de l’occupation ont argué que le couple, parents de deux garçons (Image ci-dessus) qui n’étaient pas avec eux, avait effectué une opération à la voiture-bélier, au cours de laquelle deux militaires israéliens auraient été blessés légèrement, dont une soldate.

Cet assassinat est intervenu quelques heures après une incursion meurtrière que l’armée d’occupation israélienne avait effectuée dans la nuit de samedi à dimanche dans le sud de la ville de Jénine. Elle y a tué 7 jeunes palestiniens qui appartiennent tous à la famille Assous, dont quatre frères, ont indiqué les médias palestiniens. Wafa a assuré que les 7 jeunes hommes étaient assis sur le trottoir sur la place des Shouhada au sud de Jénine où il n’y avait aucun affrontement, lorsqu’ils ont été exécutés par un drone israélien.

Des accrochages ont éclaté dans cette ville au cours desquels une soldate israélienne a été tuée lors dans l’explosion d’un engin piégé au passage d’un véhicule de soldats, blessant 4 autres militaires israéliens dont deux sont dans un état grave. Selon les médias israéliens, la soldate tuée fait partie de la force spéciale des gardes-frontières israéliens.

La radio de l’armée israélienne a rapporté que l’hélicoptère qui est intervenu pour secourir les soldats blessés par l’engin piégé a pris plusieurs heures pour les évacuer et retirer le véhicule.

L’attaque à l’engin piégé a été revendiquée par la Brigade de Jénine des Brigades al-Qods, bras armé du Jihad islamique. « Le sang de nos moudjahidines ne sera pas vain et ne fait que renforcer notre volonté et notre fermeté pour poursuivre le chemin », signale un communiqué de la résistance.

A Ramallah, un palestinien a succombé à ses blessures causées par des tirs de feu de militaires israéliens, dans la localité Aabwine, au nord. Par ailleurs, il est question selon les médias qu’un colon israélien a été tué dimanche matin dans des tirs de feu au nord de Ramallah. De même, des accrochages ont éclaté à l’aube, lors des incursions de l’armée d’occupation dans les villes palestiniennes de Naplouse, Qalqilia et Ariha (Jéricho).

Dimanche soir, Oussama Hamdane, représentant du Hamas au Liban a déclaré que la Cisjordanie « fait l’objet d’une offensive israélienne féroce ».

Depuis l’opération Déluge d’al-Aqsa le 7 octobre dernier, l’armée israélienne a multiplié ses incursions meurtrières en Cisjordanie, au cours desquelles elle a tué 334 Palestiniens. Durant les campagnes d’arrestations qui accompagnent ses incursions, elle a arrêté depuis plus de 4.500 palestiniens qui s’ajoutent aux 5.000 déjà arrêtés avant cette date.