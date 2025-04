Zeekr met le cap sur le Maroc : quand l’électrique premium redéfinit l’horizon 

L’événement de lancement a non seulement dévoilé deux figures de proue de leur offensive – l’élégant crossover Zeekr 001 et le dynamique SUV compact Zeekr X – mais a également levé le voile sur une vision à long terme, ancrée dans une compréhension fine des spécificités du marché local et une ambition de démocratiser l’excellence électrique.

Cette arrivée de Zeekr au Maroc se concrétise à travers une collaboration avec Tractafric Motors, acteur de référence dans le secteur automobile sur le continent. Ce partenariat repose sur une volonté commune : répondre aux attentes croissantes des conducteurs marocains en matière de solutions de mobilité premium et responsables.

L’électrification spectaculaire

Les projecteurs braqués sur les deux modèles phares ont révélé une esthétique où la modernité sculpturale rencontre une fonctionnalité pensée pour l’exigence du quotidien marocain.

Le Zeekr 001, avec sa silhouette de shooting brake athlétique, captive par son équilibre entre fluidité des lignes, héritée d’un design scandinave épuré, et une présence affirmée, soulignée par des détails aérodynamiques subtils.

À bord, l’habitacle respire le luxe discret, où des matériaux nobles comme le cuir Nappa et des finitions en métal brossé côtoient une interface numérique intuitive et enveloppante, orchestrée par un écran central tactile haute résolution et un affichage tête haute projetant les informations essentielles directement dans le champ de vision du conducteur.

Les chiffres annoncés lors de la conférence ont de quoi impressionner et rassurer : une autonomie pouvant atteindre jusqu’à 620 km (WLTP) pour certaines configurations, de quoi envisager sereinement les liaisons entre les grandes villes marocaines, et une accélération fulgurante de 0 à 100 km/h en seulement 3,8 secondes pour la version à transmission intégrale, offrant des sensations dignes des meilleures sportives.

Son volume de coffre généreux, culminant à 2144 litres avec les sièges arrière rabattus, en fait un allié de choix pour les familles, les escapades du week-end et les professionnels ayant besoin d’espace. Comme le souligne M. Marouane Tarafa, Président du groupe Optorg, « Zeekr, c’est une nouvelle génération de véhicules premium, conçus pour les utilisateurs les plus exigeants, avec une approche centrée sur la performance, l’innovation et le design ».

À ses côtés, le Zeekr X dégage une énergie urbaine sophistiquée, sans pour autant sacrifier la polyvalence nécessaire aux routes variées du Maroc. Ce SUV compact premium surprend par son agilité et son habitabilité optimisée.

Son design extérieur audacieux, avec ses signatures lumineuses distinctives en forme de « Z » et ses lignes acérées, se prolonge dans un intérieur technologique et raffiné, optimisé pour la vie citadine sans compromis sur le confort des passagers.

L’écran central flottant et le système audio immersif soulignent l’attention portée au bien-être à bord. Sur le plan des performances, le Zeekr X n’est pas en reste, proposant également une version à transmission intégrale capable d’abattre le 0 à 100 km/h en 3,8 secondes, tout en offrant une autonomie confortable de 440 km (WLTP), idéale pour les déplacements quotidiens et les escapades en dehors des centres urbains.

7X : Le Futur Familial

L’offensive de Zeekr sur le marché marocain ne s’arrête pas aux modèles 001 et X. La conférence de presse a également été l’occasion d’annoncer l’arrivée prochaine, prévue pour le troisième trimestre 2025, du Zeekr 7X. Ce nouveau SUV familial électrique promet de venir concurrencer les acteurs déjà établis sur le segment des véhicules spacieux et polyvalents. Avec une autonomie annoncée pouvant atteindre 615 km, le 7X ambitionne de répondre aux besoins des familles marocaines soucieuses de l’environnement sans sacrifier l’espace et le confort. De plus, sa capacité de recharge rapide, permettant de récupérer 80% de l’autonomie en seulement 13 minutes, constitue un atout majeur pour une utilisation quotidienne facilitée et des voyages sereins. L’arrivée du 7X confirme l’engagement de Zeekr à proposer une gamme électrique complète et adaptée aux différents besoins du marché marocain.

Le Maroc électrique, un marché en or

L’arrivée de Zeekr intervient à un moment charnière pour le marché des véhicules électriques au Maroc. Porté par une prise de conscience environnementale croissante au sein d’une population de plus en plus urbanisée, des incitations gouvernementales progressives visant à encourager l’adoption de véhicules propres, et une infrastructure de recharge en développement constant, notamment dans les grandes villes et sur les axes autoroutiers, le secteur connaît une croissance exponentielle. Si les acteurs historiques ont posé les premières pierres, souvent avec des modèles plus accessibles, l’irruption de marques premium comme Zeekr signale une nouvelle phase de maturité, répondant à une demande croissante pour des véhicules électriques qui ne font aucun compromis sur le luxe, la performance et l’autonomie. Les consommateurs marocains, de plus en plus informés grâce à une connectivité accrue et sensibles aux enjeux de la mobilité durable, manifestent un intérêt croissant pour des véhicules électriques qui allient performance, luxe et respect de l’environnement. La demande pour des modèles offrant une autonomie conséquente, des technologies embarquées de pointe et un design distinctif est en nette augmentation, un segment précisément ciblé par l’offre de Zeekr. L’attrait pour les marques premium, traditionnellement fort au Maroc, se transpose désormais vers le segment électrique, ouvrant un boulevard pour des acteurs comme Zeekr.

Zeekr, la stratégie Maroc

La décision de Geely d’introduire sa marque Zeekr au Maroc ne relève pas du hasard. Elle s’inscrit dans une stratégie globale d’expansion sur les marchés clés où le potentiel de croissance pour les véhicules électriques premium est significatif et où une clientèle exigeante est prête à adopter de nouvelles technologies et de nouveaux standards de luxe.

Le choix du Maroc, avec sa position géographique stratégique en tant que porte d’entrée vers l’Afrique, sa stabilité économique et son ouverture aux nouvelles technologies, témoigne d’une vision à long terme et d’une confiance dans le potentiel du marché local.

Comme l’exprime M. Tarafa, Optorg, « leader de la distribution d’équipements et d’automobiles en Afrique, poursuit une mission claire : accompagner la transformation des mobilités africaines, en proposant des solutions adaptées aux réalités économiques, environnementales et sociales de chacun de nos marchés ». Cette expérience unique confère au groupe « une responsabilité : offrir une gamme automobile accessible, fiable et innovante, capable de répondre aux besoins d’un continent en pleine mutation ». C’est dans cet esprit qu’ils ont fait « le choix stratégique de travailler avec des constructeurs chinois, leaders mondiaux de la technologie, de l’électrification et de la compétitivité industrielle ».

La stratégie de Zeekr au Maroc ne se limite pas à l’introduction de ses modèles. Elle englobe également le développement d’un réseau de recharge performant, en partenariat avec des acteurs locaux pour assurer une couverture optimale du territoire, l’offre de services après-vente de qualité, avec des techniciens formés aux spécificités des véhicules électriques de la marque, et la mise en place d’une expérience client personnalisée, allant de l’essai routier à la configuration du véhicule et au suivi après-vente. M. Tarafa précise que leurs ambitions sont claires : « Installer durablement Zeekr parmi les marques premium de référence au Maroc, offrir une expérience client haut de gamme, de la vente à l’après-vente, et bâtir une relation de confiance avec une nouvelle génération d’automobilistes marocains, tournés vers l’électrique, l’innovation et la performance ».

Le partenariat stratégique avec Tractafric Motors Maroc, fort de son expérience et de son réseau bien établi dans le secteur automobile marocain, est un atout majeur pour assurer un déploiement efficace, une intégration réussie et une relation de confiance à long terme avec les futurs propriétaires de Zeekr. « Le lancement de ZEEKR au Maroc symbolise une avancée stratégique majeure pour Tractafric Motors. C’est une marque visionnaire qui combine design raffiné, technologies avancées et performances exceptionnelles, » a déclaré Younes El Aouad, Directeur Général de Tractafric Motors Maroc.

Avec l’arrivée de Zeekr et l’annonce imminente du 7X, le marché automobile marocain entre dans une nouvelle phase de son électrification, marquée par l’introduction d’une offre premium ambitieuse et technologiquement avancée.

L’alliance d’un design captivant qui ne laisse personne indifférent, de performances électrisantes qui redéfinissent le plaisir de conduire, et d’une stratégie d’implantation réfléchie, axée sur l’expérience client et le partenariat local, positionne la marque comme un acteur clé du segment électrique haut de gamme.

Si le chemin vers une adoption massive des véhicules électriques est encore long et nécessite un engagement continu en termes d’infrastructure et de sensibilisation, l’arrivée de constructeurs audacieux et visionnaires comme Zeekr insuffle une dynamique nouvelle et excitante.

Les consommateurs marocains ont désormais accès à une offre plus riche, plus diversifiée et plus sophistiquée, où le luxe et la performance ne sont plus antinomiques avec la responsabilité environnementale. L’électrification de luxe a trouvé son nouveau porte-étendard au Maroc, et l’avenir, assurément, bourdonne d’une énergie nouvelle et prometteuse.