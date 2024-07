Voitures d’occasion : Lancement de la 2ème édition du Salon “Avito Expo”

Ce salon, qui se tient du 1er au 7 juillet 2024, se veut un rendez-vous incontournable pour les professionnels de la vente d’occasion, du financement et de l’assurance, ainsi que pour les acheteurs.

En réponse à une forte demande du marché, ce salon propose une variété d’options sur les voitures d’occasion et simplifie le processus d’achat et de vente, avec une large sélection de véhicules mis en vente. Les voitures présentées dans ce salon, qui s’étend sur un espace de 8.000 m², font l’objet d’une expertise minutieuse pour garantir leur qualité et leur fiabilité.

Les professionnels participants proposent une variété de marques et de modèles et s’engagent à ne présenter que des véhicules en bon état. De plus, différentes options de financement sont disponibles sur place, permettant de comparer les offres de prêts et de faciliter l’achat d’une voiture d’occasion.

À cette occasion, le directeur général d’Avito Group, Zakaria Ghassouli, a déclaré que cette édition du salon accueille plus d’exposants que l’année précédente, avec un total de 25 participants, incluant des garagistes professionnels ainsi que des sociétés de financement et d’assurance.

“Pour cette deuxième édition, plus de 30.000 visiteurs ont déjà pris leur ticket, et nous nous attendons à accueillir plus de 70.000 visiteurs au total. Ce nombre significatif témoigne de l’intérêt croissant pour cet événement”, a-t-il souligné.

Et de poursuivre qu’environ 470 véhicules seront exposés, incluant des voitures, des motos et des tracteurs, offrant ainsi une gamme très exhaustive par rapport à l’année dernière, ce qui transforme le salon en un véritable salon de la mobilité.

Avito Group, avec ses plateformes Avito.ma et Moteur.ma, s’érige en leader des marketplaces automobiles et vise à faciliter la recherche et l’achat de véhicules. Chaque année, Avito enregistre plus de 35 millions d’intentions d’achat et plus de 720.000 voitures mises en vente.

Avec plus de 3,4 millions d’acheteurs potentiels chaque mois et plus de 650 boutiques de professionnels de l’automobile et garages, Avito a su devenir un acteur clé du marché. Depuis plus de 12 ans, des évolutions technologiques constantes ont facilité les transactions dans le secteur automobile pour les professionnels et les particuliers.