Innovation et flexibilité : Autocaz réinvente la mobilité avec l’abonnement flexible et LoccazIA au Salon Auto Occasion 2025

Autocaz, filiale du Groupe Auto Hall et acteur de référence sur le marché des véhicules d’occasion au Maroc, participe à la 4ᵉ édition du Salon Auto Occasion, qui se tient à Anfa Park du 13 au 22 juin 2025. À cette occasion, la marque dévoile l’abonnement flexible Autocaz, une nouvelle solution pensée pour offrir plus de liberté et de simplicité dans l’acquisition d’un véhicule d’occasion, ainsi que LoccazIA, le nouvel assistant intelligent d’Autocaz. Conçue pour s’adapter aux besoins des clients, cette formule innovante marque une étape importante dans l’engagement d’Autocaz à rendre la mobilité plus accessible à tous.

Nouvelle ère pour l’achat de véhicules d’occasion

L’abonnement flexible Autocaz est une formule innovante et accessible, conçue pour s’adapter aux contraintes et aux attentes des clients. Elle permet de bénéficier de plusieurs avantages:

Contrat modulable de 24 à 48 mois : le client choisit librement la durée de son engagement, en fonction de ses projets personnels ou professionnels.

Souscription possible sans apport ou avec un apport très faible : une formule pensée pour lever les freins à l’achat, en permettant un accès rapide et sans charge initiale importante.

Mensualités flexibles, ajustées au budget de chacun : le montant mensuel est adapté selon les capacités financières du client.

Au terme du contrat, trois options s’offrent aux utilisateurs:

Reprendre un autre véhicule : le client peut renouveler son expérience en choisissant un nouveau modèle, plus récent ou mieux adapté à ses besoins.

Retourner la voiture sans frais : si le client ne souhaite pas poursuivre l’aventure, il peut restituer le véhicule en toute simplicité, sans frais supplémentaires ni démarches complexes.

Acheter définitivement le véhicule : pour ceux qui souhaitent garder leur véhicule, il est possible d’en devenir propriétaire en réglant uniquement la différence restante à la fin du contrat, et qui est fixé au départ.

Cette formule répond à une demande grandissante pour des alternatives flexibles, offrant une liberté dans la gestion de la mobilité et du budget automobile.

LoccazIA : le nouveau visage digital d’Autocaz

Parallèlement, Autocaz a inauguré LoccazIA, un avatar virtuel intelligent qui incarne désormais la marque. Ce personnage digital, accessible via WhatsApp, permet aux clients de dialoguer directement, de poser leurs questions 24h/24 et d’être guidés dans leur parcours d’achat et de vente simplement en dictant leurs demandes. Cette innovation technologique vient renforcer l’expérience client, en offrant un service personnalisé, immédiat et disponible à tout moment. LoccazIA symbolise l’engagement d’Autocaz vers une relation client modernisée et connectée.

« Avec l’abonnement flexible, nous réinventons la mobilité en la rendant plus fluide et accessible », explique Sanaâ Zagouri, directrice générale du pôle Auto Hall Occasion. Elle ajoute : « LoccazIA illustre notre volonté d’intégrer la technologie au cœur de notre relation client, pour accompagner chacun de façon simple et personnalisée. Le Salon Auto Occasion est le cadre parfait pour présenter ces avancées majeures ».

Une mobilité simplifiée et connectée pour tous

L’introduction de l’abonnement flexible et de LoccazIA par Autocaz représente une avancée significative sur le marché marocain des véhicules d’occasion. Ces initiatives, dévoilées lors du Salon Auto Occasion, témoignent de la volonté d’Autocaz de redéfinir l’expérience client en proposant des solutions modernes, rapides et transparentes. En s’appuyant sur l’héritage centenaire du Groupe Auto Hall, Autocaz garantit expertise, confiance et satisfaction client.

Nous vous invitons à découvrir ces innovations qui simplifient l’accès à la mobilité. Pour plus d’informations, visitez la plateforme digitale d’Autocaz : www.autocaz.ma. L’avenir de l’achat et de la possession automobile est désormais plus flexible et connecté que jamais.