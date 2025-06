Secteur automobile : Ford au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Arabie Saoudite. La compagnie cherche à renforcer son ancrage

Parmi les décisions structurantes annoncées par la marque, la réintégration de l’Afrique du Nord au réseau MENA, la nomination de nouveaux profils de direction qui viendront consolider la présence du groupe en Arabie Saoudite et au-delà, ainsi qu’un renforcement significatif des activités de Ford à Riyad, a affirmé le constructeur américain.

“L’engagement de Ford envers les clients du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord qui font confiance aux marques Ford et Lincoln depuis des décennies, est tout simplement inébranlable”, a déclaré Ravi Ravichandran, Président de Ford Moyen-Orient et Afrique du Nord. “Nous sommes heureux d’accueillir à nouveau l’Afrique du Nord dans nos opérations, à cette fin, nous avons désigné les meilleurs leaders qui nous permettront de continuer à croître et à mieux servir nos clients et partenaires”, a-t-il poursuivi.

Ainsi, Ramzy Hadi a été nommé Directeur Général, Moyen-Orient & Afrique du Nord. Travaillant chez Ford Moyen-Orient depuis 2010, et récemment en charge des Opérations Terrain, il sera désormais chargé de piloter la stratégie régionale, mais aussi la conduite des opérations et le développement des partenariats avec les distributeurs. Amith Shetty, a pour sa part, été nommé Directeur Pays – Arabie Saoudite et Afrique du Nord.

Fort d’une expérience réussie à la tête des activités de Ford en Arabie Saoudite, M.Shetty voit ses responsabilités élargies à l’Afrique du Nord, avec pour mission d’aligner les priorités régionales sur les dynamiques de croissance du marché.

De son côté, Khodr Dahoud a été nommé Responsable Régional des Ventes – Afrique du Nord. Opérant depuis le bureau élargi de Riyad, M.Dahoud sera chargé d’impulser une toute nouvelle dynamique commerciale et de renforcer la présence de la marque au niveau de ses marchés clés en Afrique du Nord.

Afin d’améliorer davantage l’expérience client et l’après-vente, Ford annonce également la nomination de Nicolas Lory en tant que Directeur Après-Vente, Moyen-Orient & Afrique du Nord et Hamzeh Shalan en tant que Responsable Après-Vente, Arabie Saoudite & Afrique du Nord. “L’ensemble de l’équipe dirigeante est armé de la vision et de l’expertise nécessaires pour faire progresser notre activité”, a expliqué M. Ravichandran, notant que l’extension du bureau de Riyad, qui accueillera désormais des équipes dédiées à l’Arabie Saoudite, au Levant, au Qatar et à l’Afrique du Nord, permet à Ford de gagner en agilité et de répondre encore plus rapidement et plus efficacement aux besoins spécifiques de chaque marché.

Dans le cadre de sa stratégie de croissance et de rapprochement avec son écosystème, Ford franchit aussi une toute nouvelle étape en inaugurant un Centre de Distribution de Pièces à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Pensée comme un hub logistique de pointe pour la région MENA, cette infrastructure ultramoderne optimise l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement avec notamment une meilleure disponibilité des pièces détachées, des délais de livraison raccourcis et une gestion des stocks rationalisée. Avec ses 41 792 m² de surface et ses 100 000 références, ce centre logistique vient quasiment doubler l’empreinte régionale de Ford en forte croissance depuis 2011. Il s’affirme dès lors comme un atout stratégique majeur, soutenant à la fois l’ambition d’expansion de la marque au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, et l’exigence croissante d’un service client fluide, rapide et fiable.