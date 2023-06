V. Poutine reçoit A. Tebboune à Moscou : Le dossier saharien a été évoqué au Kremlin

De son côté, Vladimir Poutine a affirmé avoir abordé avec son invité « la situation en Ukraine, en Libye, au Soudan, au Sahara occidental, ainsi que le règlement du conflit palestino-israélien », indique un média russe. La semaine dernière, à l’occasion d’une réunion de concertation tenue à New York entre le Conseil de sécurité et la Ligue des Etats arabes, Vassili Nebenzia, représentant permanent de la Russie aux Nations Unies, avait estimé que « la situation dans la plupart des Etats du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord reste compliquée, en raison des nombreux foyers d’instabilité dans la région ». Pour étayer sa version, le diplomate russe a cité les « conflits armés en Syrie, Libye, Yémen et au Soudan », avant de clore la liste en faisant référence au Sahara occidental. Au Conseil de sécurité, la Russie a opté ces dernières années pour l’abstention lors du vote de résolutions sur la question du Sahara. Le changement d’attitude de Moscou a de quoi faire jubiler les adversaires de l’intégrité territoriale du Maroc qui, pour rappel, avait entamé des pourparlers avec la partie russe pour le renouvellement de l’accord de pêche dans les eaux atlantiques sud du Royaume. En tout cas, l’intégration de l’Algérie dans le tour de table des pays siégeant au Conseil de sécurité n’aura pas été sans le soutien apporté par Moscou à la candidature algérienne. Un appui loué à sa juste valeur par A. Tebboune lors de la réunion élargie qu’il a eue avec V. Poutine au Kremlin.