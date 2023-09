USA-Vietnam : Partenariat stratégique pour endiguer la Chine

Le Vietnam a donc décidé de franchir le pas et de décerner aux États-Unis le statut de partenaire stratégique, le rang le plus élevé dans la sphère diplomatique. Un statut que le Vietnam réservait jusque-là à quatre autres pays : la Russie, l’Inde, la Corée du Sud et la Chine. Cette annonce hautement symbolique s’est accompagnée d’une série d’accords commerciaux, notamment dans le secteur des semi-conducteurs.

Sur le sujet sensible des droits de l’homme, mentionnés dans le communiqué final, personne ne s’attendait à de grandes avancées. Au final, le Vietnam s’est contenté de libérer un opposant politique. La défense des droits de l’homme a longtemps été une ligne de conduite des intérêts US au Vietnam, mais il est à craindre qu’elle soit moins défendue, reconnaît Benoît de Tréglodé, directeur de recherche à l’Institut de recherche stratégique de l’école militaire.

Derrière ces annonces de bonne volonté et de coopération diverses, l’objectif américain est bien de contrer les ambitions territoriales chinoises en mer de Chine. Un sujet crucial pour le Vietnam, qui dénonce régulièrement les incursions de navires chinois dans sa zone exclusive.

Hanoï est également soucieux de ne pas se mettre à dos son grand voisin, fidèle à sa diplomatie dite « du bambou » que le secrétaire général du Parti communiste, Nguyen Phu Trong, a lui-même défini : « Des racines fortes, des troncs solides mais des branches flexibles. » Un exercice d’équilibriste en somme, le Vietnam se voulant être un partenaire fiable pour les États-Unis, tout en ménageant la Chine, son premier partenaire commercial.