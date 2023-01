Une diplomate US de haut rang à Alger et Rabat : Le dossier saharien de la partie

Lors de sa visite, qui a débuté le 21 janvier et se termine le 26 de ce mois, la responsable discutera, avec les acteurs des deux pays sur les « priorités multilatérales communes à l’ensemble du système des Nations unies, notamment de l’importance des droits de l’Homme », indique un communiqué de la diplomatie américaine. Cette visite intervient « alors que le Maroc et l’Algérie rejoignent le Conseil des droits de l’Homme des Nations unies », ajoute la même source.

Au cours de sa visite en Algérie et au Maroc, M. Sison rencontrera des hauts fonctionnaires, des représentants des Nations unies et des dirigeants de la société civile. « Lors de ses rencontres, la Secrétaire adjointe soulignera le soutien des États-Unis à la MINURSO et aux efforts de l’Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies, Staffan de Mistura, pour diriger le processus politique des Nations unies pour le Sahara occidental », précise le communiqué.

La secrétaire adjointe « défendra également les candidats américains à la Cour internationale de justice, le professeur Sarah Cleveland, et le directeur général de l’Organisation internationale pour les migrations, Amy Pope », conclut le communiqué.