Un missile a visé une fois de plus Ben Gourion : Sanaa toujours solidaire des Gazaouis

Channel 12 a rapporté que « les décollages et atterrissages à l’aéroport Ben Gourion ont été interrompus suite au tir d’un missile depuis le Yémen ». La chaîne israélienne a indiqué que « les systèmes de défense aérienne israéliens Arrow et américains THAAD ont participé à une tentative d’interception d’un missile lancé depuis le Yémen ».

Dans ce contexte, Eyal Zisser, expert israélien des affaires moyen-orientales et africaines et vice-président de l’Université de Tel-Aviv, a déclaré que les attaques yéménites « ne sont plus seulement des nuisances matinales, mais sont devenues une menace réelle avec des répercussions économiques et sécuritaires directes pour Israël ». L’expert a souligné que « les missiles et les drones lancés depuis le Yémen imposent un lourd tribut à Israël, notamment la perturbation du trafic maritime vers la mer Rouge et la paralysie du port d’Eilat ».

Sanaa avait annoncé quelques heures plus tôt que son armée a entamé la quatrième phase d’opérations de représailles contre les agressions du régime sioniste. Le général de Brigade Yehya Saree, porte-parole des Forces armées yéménites, a mis en garde toutes les compagnies de transport maritime faisant affaire avec les ports israéliens, quelle que soit leur nationalité ou destination, les sommant de cesser leurs relations avec les ports israéliens, à compter du moment de l’annonce. Dans une déclaration télévisée, il a souligné que toute compagnie maritime ignorant la directive verra ses navires attaqués « dans tout endroit accessible par nos missiles et drones ».

Ainsi, les forces armées yéménites ont explicitement appelé toutes les compagnies maritimes internationales à « cesser leurs relations avec les ports israéliens, à compter du moment où cette déclaration a été annoncée ».

Le haut gradé de l’armée de Sanaa a ajouté que si les pays souhaitent éviter une nouvelle escalade, ils doivent faire pression sur l’ennemi israélien pour qu’il mette fin à son agression et lève le siège de la bande de Gaza.

La décision d’intensifier ses opérations contre Israël découlait de l’obligation morale et humanitaire de Sanaa en se portant au secours du peuple palestinien frère en souffrance. Depuis le début de la guerre génocidaire du régime israélien à Gaza, les forces armées yéménites ont lancé de nombreuses attaques contre des navires à destination d’Israël et ont ciblé des zones en plein cœur des territoires palestiniens occupés, dont la dernière en date a frappé la ville occupée de Beer Sheva, présentée comme l’épicentre du développement et de la technologie modernes du régime israélien.

Plus, Sanaa s’est même permis le luxe d’entrer en confrontation directe contre Washington et ses alliés occidentaux qui ont fait le pari sur l’endiguement des Yéménites en déployant une force aéronavale dans la mer Rouge et dans le golf d’Aden notamment. Les Américains ont fini par faire marche arrière en perdant des aéronefs et plusieurs millions de dollars en missiles d’interception et d’attaque tirés.