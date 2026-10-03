Tripatouillage des résultats des législatives à Tanger : M. Laymouri placé en détention provisoire

M. Laymouri a été présenté au juge d’instruction après sa comparution devant le procureur général du Roi. Cette comparution faisait suite à son interrogatoire en garde à vue, prolongée pour approfondir certains éléments du dossier.

Les autorités ont arrêté M. Laymouri le 28 septembre à l’aéroport Ibn Battouta, à son retour d’Espagne, et l’ont conduit au siège de la police de Tanger pour être entendu par la police judiciaire, sous la supervision du parquet compétent.

L’enquête a été lancée après la découverte d’une personne en possession d’un sac contenant des bulletins de vote, révélant des irrégularités dans deux bureaux de vote. Cinq personnes avaient initialement été interpellées dans cette affaire. Le parquet de la Cour d’appel de Tanger a annoncé l’arrestation de deux autres suspects impliquées dans le scandale du tripatouillage des urnes.

Face à ces développements, l’instance disciplinaire du parti a décidé, vendredi à Rabat, le gel total de la qualité d’adhérent du secrétaire provincial du parti à Tanger-Assilah.

Cette décision disciplinaire fait suite à une saisie formelle transmise par le Bureau politique du PAM concernant les faits reprochés au responsable local. Dans son communiqué officiel, la commission indique avoir pris cette mesure conservatoire conformément aux dispositions de l’article 149 des statuts du parti, entraînant la suspension de l’intéressé de l’ensemble des structures et instances de la formation politique.

Tout en soulignant son attachement strict au principe de l’indépendance de la justice et au respect de la présomption d’innocence, l’instance d’éthique du PAM précise que la procédure disciplinaire interne demeure autonome vis-à-vis de la responsabilité pénale. Cette dernière ne pourra être définitivement établie que par une décision judiciaire irrévocable ayant acquis l’autorité de la chose jugée, alors que l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent poursuit son cours pour déterminer l’ensemble des responsabilités dans cette affaire.