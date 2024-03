Trafic Aérien : Appréciable croissance à fin février

Cette évolution est tirée principalement par le trafic international représentant 91% du trafic global avec un volume de 2 066 494 passagers, soit une amélioration de+ 20% par rapport à la même période de 2023.

Par faisceau géographique, l’Europe enregistre une hausse de +20% à 1 439 836 passagers, soit 84% du trafic international. Pour leur part, le Moyen et Extrême Orient, l’Afrique, l’Amérique du Nord et les pays du Maghreb affichent des hausses respectives de +25%, +22% +12% et +19%. Par aéroport, celui de Casablanca (Mohamed V) accapare 33% du trafic global à 747 985 passagers, suivi par l’aéroport de Marrakech avec une part de 30,5% pour 690 557 passagers et celui d’Agadir représentant 10% du trafic global pour 230 378 passagers.

En cumulé, le trafic aérien global de janvier à fin février 2024 s’apprécie de +17% en glissement annuel à 4 551 240 passagers accueillis. De son côté, le fret aérien enregistre une forte augmentation de +35% à 7 826 tonnes en février 2024.