Terrorisme environnemental : L’Espagne face aux feux de forêt

Terrorisme environnemental sur fond de changement climatique : c’est l’expression que l’on entend le plus sur les radios du pays, après le déclenchement de 121 feux simultanés dans les Asturies depuis Cangas de Onis, à l’est, jusqu’à Luarca, plus à l’ouest. Au total, 400 personnes ont été évacuées, huit collèges ont été fermés, la principale autoroute de la région a été coupée. Mais ce qui préoccupe le plus est de connaître l’identité des personnes qui ont provoqué ces très nombreux incendies au même moment.

Car les autorités régionales sont persuadées que ces feux sont d’origine criminelle, et qu’ils ont été déclenchés au pire moment possible, alors que les Asturies sont balayées ces jours-ci par des vents violents et secs venus du sud, chose inhabituelle en cette saison et liée, a dit le gouvernement régional, au changement climatique.

Selon l’agence EFE, ces incendies criminels pourraient avoir une relation avec une récente loi régionale permettant aux éleveurs de récupérer pour leurs troupeaux 15 000 hectares de terrain brûlé.