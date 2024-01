Tanger Med : 8,6 millions de conteneurs traités en 2023

Le Port Tanger Med a traité 8.617.410 EVP (équivalent vingt pieds) en 2023, en croissance de 13,4% par rapport à 2022, indique mardi un communiqué de Tanger Med Port Authority (TMPA), notant que cette performance remarquable, équivalant à 95% de la capacité nominale du port, a été réalisée en avance de 4 ans par rapport aux objectifs.

Cette progression est due à la bonne performance des terminaux TC1 et TC4, opérés par Maersk-APM, et à la montée en puissance continue du terminal TC3, opéré par Tanger Alliance (JV détenue par Marsa Maroc à 50%, et avec comme partenaires Eurogate à 40% et Hapag Lloyd à 10%), précise la même source, relevant que l’année 2023 a également enregistré des niveaux de productivité records dépassant des pics mensuels de 800.000 EVP manutentionnés. S’agissant du trafic roulier, quelque 477.993 camions TIR ont été traités en 2023, en évolution de 4,1% par rapport à l’année 2022, note le communiqué, relevant que le trafic des produits industriels a connu une augmentation significative de 14,3% par rapport à l’année précédente, qui compense une baisse du trafic des produits agricoles de 7,7%.

En outre, les deux terminaux à véhicules du complexe portuaire ont manutentionné un total de 578.446 véhicules en 2023, soit une augmentation de 21% par rapport à 2022, fait savoir TMPA, soulignant que ce trafic englobe principalement 341.758 véhicules à l’export, produits par les usines Renault Melloussa et de SOMACA, ainsi que 176.208 véhicules exportés par l’usine Stellantis de Kénitra.

Le trafic du vrac liquide a, quant à lui, enregistré une croissance de 6% en 2023 en glissement annuel, atteignant un total de 9.838.157 de tonnes d’hydrocarbures manutentionnés. Pour ce qui est du trafic du vrac solide, il a connu une augmentation de 44% par rapport à l’année précédente, totalisant 581.042 de tonnes traitées.

Quant au trafic passager, le communiqué relève que 2.700.747 passagers ont été accueillis au complexe portuaire Tanger Med en 2023, en hausse de 30% par rapport à 2022, soulignant que ce trafic a retrouvé les niveaux habituels enregistrés avant la crise de la Covid-19.

En 2023, le complexe portuaire Tanger Med a manutentionné 122 millions de tonnes de marchandises, en augmentation de 13,6% par rapport à 2022, dont 21% en Import/Export. Ce trafic global enregistré est le plus élevé au niveau du Détroit de Gibraltar et à l’échelle de la Méditerranée, explique le communiqué, faisant savoir que ce trafic représente également plus de la moitié du tonnage global traité par l’ensemble des ports du Maroc. Concernant le trafic maritime, le port a enregistré l’accostage de 16.900 navires en 2023, en croissance de 17% par rapport à l’année 2022. Parmi lesquels, 1.113 méga-navires (d’une taille supérieure à 290 mètres), en hausse de 16% par rapport à l’année précédente.

Ces résultats soulignent que Tanger Med reste résolument tourné vers l’avenir, prêt à relever de nouveaux défis et à renforcer davantage sa position en tant que hub logistique majeur au Maroc et dans l’espace euro-méditerranéen.