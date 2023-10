Surchauffe de l’économie israélienne : La campagne de Gaza se révèle budgétivore

Bezalel Smotrich, ministre israélien des Finances, a précisé que « chaque jour de guerre coute à Israël 246 millions dollars quotidiennement ».

Depuis le 7 octobre, l’armée d’occupation israélienne a continué de mener de violentes frappes aériennes contre la bande de Gaza, détruisant de vastes quartiers résidentiels, tuant plus de 7.000 civils, dont 3.000 enfants, 1.800 femmes et des centaines de personnes âgées.

Le journal israélien explique dans sa livraison de jeudi que « l’armée a acheté du matériel à une échelle sans précédent en raison de la possibilité qu’une guerre sur plusieurs fronts éclate en même temps que l’opération terrestre prévue à Gaza. »

Israël et son allié, les États-Unis, craignent la possibilité que l’Iran et les groupes de la résistance dans la région, notamment le Hezbollah au Liban, entrent en première ligne au cas où l’armée d’occupation israélienne lancerait une invasion terrestre contre Gaza, sous prétexte d’éliminer le mouvement Hamas. « Il s’agit d’une opération d’armement importante comme l’armée israélienne n’en a jamais connue au cours des combats, avec des dizaines de milliers de missiles, de bombes, de radars, d’appareils de vision nocturne, de radios, de véhicules, de drones et de divers types d’armes, à transporter par voie aérienne vers Israël 24 heures sur 24 », précise le journal.

À la demande du ministère israélien de la guerre, « les industries militaires israéliennes ont gelé les contrats de production et de fourniture de munitions aux armées étrangères d’une valeur de plusieurs milliards de dollars, tout en activant une clause spéciale dans les contrats qui permet le transfert de munitions à l’armée israélienne en cas d’urgence ». Selon la même source, dans de nombreux autres cas, les directeurs des ministères de la Défense de plusieurs pays européens (qui n’ont pas été précisés) ont contacté leur collègue Eyal Zamir (directeur général du ministère israélien de la guerre) et ont accepté de restituer de nombreuses armes qu’ils possédaient, achetés aux industries israéliennes avant de les fournir à leurs armées.

Le journal a indiqué que « le budget de guerre est estimé à des milliards de shekels par jour, net des dépenses de base, alors que, selon une source au sein de l’establishment sécuritaire, on tente de ne pas publier le montant exact pour ne pas causer de dommages supplémentaires à la guerre ni la cote de crédit d’Israël dans le monde. » Ajoutant qu’à ce stade, « l’armée a l’intention de conserver jusqu’en janvier prochain les 300 à 350 000 soldats de réserve qui ont été appelés il y a au moins trois semaines ».