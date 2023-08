Summer Davos : Le President Globalshapers Rabat représente le Maroc en Chine

Organisé par le Forum Économique Mondial, cet événement rassemble chaque année les jeunes leaders les plus prometteurs du monde entier. Salaheddine Bakor a été choisi parmi des centaines de candidats pour rejoindre un groupe restreint de 40 jeunes leaders mondiaux, sélectionnés pour leur expertise, leur impact et leur potentiel de changement. Sa participation au Sommet Annuel des Nouveaux Champions témoigne de sa reconnaissance en tant que voix influente et innovante dans la sphère du leadership mondial émergent.

Le Maroc a été représenté avec éclat par S. Bakor, qui a pu partager les initiatives et les réussites du pays en matière d’autonomisation des jeunes et de développement communautaire. Son parcours exemplaire en tant qu’activiste jeunesse et entrepreneur a été une source d’inspiration pour ses pairs et a permis de mettre en lumière les réalisations du Maroc dans le domaine du changement positif.

Summer Davos a offert à S. Bakor des opportunités inestimables de participer à une série de réunions, et workshop de haut niveau. Ces échanges lui ont permis de partager les bonnes pratiques marocaines et africaine, d’établir des liens avec des décideurs de haut niveau et de contribuer à façonner des politiques ayant un impact sur les communautés à travers le monde. Sa présence de au Summer Davos a été marquée par sa passion ardente pour la construction de communautés inclusives, le développement des compétences de la main d’œuvre de demain, l’amélioration de la santé mentale et du bien- être, ainsi que la préservation de notre planète.

Pour rappel, le jeune leader est un entrepreneur et un défenseur de l’autonomisation des jeunes. En tant que président de Global Shapers Rabat, il s’engage à créer un impact positif en abordant des enjeux sociaux, environnementaux et économiques. Il est passionné par l’autonomisation des jeunes, la promotion de l’inclusion et la collaboration pour un avenir durable.