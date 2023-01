Stress hydrique : Les industriels appelés à faire preuve d’innovation pour protéger la ressource

Intervenant à la 5ème édition des Matinées de l’Industrie, sous le thème “L’industrie de l’eau : Défis urgents et futurs”, R. Mezzour a souligné l’importance des initiatives et projets basés sur l’innovation et les nouvelles technologies dans la gestion de l’eau qui fait l’objet d’une priorité nationale. La question de l’eau est l’affaire de tous. Elle doit mobiliser l’ensemble des secteurs pour assurer l’approvisionnement nécessaire aux citoyens et aux agriculteurs, a-t-il indiqué lors de cette rencontre organisée par “Industrie du Maroc Magazine”, incitant à l’investissement dans des solutions technologiques pour l’efficacité hydrique.

“Nous œuvrons sans relâche dans le secteur industriel à promouvoir l’innovation et les outils nécessaires à la gestion durable de l’eau”, a ajouté R. Mezzour dont le ministère, comme l’ensemble des composantes gouvernementales, restent fortement mobilisé pour user de tous les moyens nécessaires pour la préservation des ressources en eau, indispensables au développement du Maroc, et faire en sorte qu’il n’en manque pas.

Il est à noter que de nombreuses actions sont menées par les différentes entités gouvernementales pour renforcer l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation et consolider la résilience de notre pays face aux aléas climatiques. Il s’agit notamment de la mise en œuvre du PNE 2020-2050 qui nécessitera une enveloppe budgétaire de près de 383 Mrds DH.

Cette matinale a été l’occasion pour les représentants du gouvernement, les industriels, et les acteurs institutionnels, d’évoquer un ensemble de questions liées au développement de l’offre en eau, à la gestion de la demande et la valorisation de l’eau, à l’irrigation et à l’accélération des investissements dans le secteur de l’eau. L’événement a aussi été l’opportunité de fédérer l’engagement des différentes parties prenantes, de renforcer l’efficacité et l’harmonie entre les acteurs ainsi que de consolider les efforts consentis jusqu’à ce jour, dans la gestion et la valorisation des ressources en eau.