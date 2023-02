Stress hydrique : Le volume global des ressources en eau atteint plus de deux milliards m3

En réponse à une question orale à la Chambre des représentants, N. Baraka a précisé que la moyenne nationale de pluviométrie enregistrée de septembre 2022 à aujourd’hui est de 72 millimètres, contre 38 millimètres l’année dernière, ce qui représente une augmentation de 88%. Dans le même élan, le ministre a ajouté que la moyenne de la superficie enneigée a atteint 5.720 km2 contre 4.480 km2 l’année précédente, soit une augmentation de 30%, tandis que la superficie maximale de neige a atteint 28.480 km2 au 29 janvier dernier.

Le taux de remplissage des barrages a frôlé les 31,9% (5 milliards et 100 millions m3), a poursuivi le ministre, affirmant que le taux enregistré l’année dernière, soit 33,8%, est en passe d’être franchi. Le ministre a toutefois souligné qu’il existe des écarts en matière de taux de remplissage des barrages entre les différentes régions, indiquant que ce taux a atteint environ 55% dans la région de Loukous et 25% dans la région de l’Oriental, alors qu’il reste faible dans la région de Oum Rbii et Tensift. N. Baraka a dans ce sens mis l’accent sur la nécessité de prendre des mesures rapides pour éviter les répercussions de la pénurie d’eau dans ces régions.