Stress hydrique à Zagora : Le ministère de l’Agriculture interpellé. L’ORMVA en pointe, rassure A. El Bouari

Dans une réponse écrite datée du 19 juin 2025, le ministre a réaffirmé l’engagement de son département à travers la stratégie « Génération Green 2020-2030 » pour renforcer la résilience de l’agriculture nationale face aux défis climatiques. Au cœur de la stratégie ministérielle, l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole (ORMVA) de Ouarzazate est en première ligne. Il a été chargé de déployer un programme d’envergure pour préserver le patrimoine oasien de Zagora, mis à mal par des années de sécheresse consécutives. L’effort se concentre sur la mobilisation des ressources en eau, la réhabilitation des infrastructures agricoles et la protection des oasis.

Pour la période 2023-2025, une enveloppe budgétaire conséquente de 391,1 MDH a été allouée pour financer plusieurs projets structurants : en l’occurrence la modernisation de l’irrigation : Réhabilitation de 66 km du réseau principal d’irrigation et aménagement de 130 km de séguias (canaux) et khettaras (galeries drainantes) dans les périmètres de petite et moyenne hydraulique.

En matière de sécurisation de l’accès à l’eau, on signale qu’en 2024, deux forages ont été réalisés et six puits équipés de systèmes de pompage solaire. Pour l’année en cours, la création de six nouveaux forages et l’équipement de 22 autres installations en énergie solaire sont programmés.

Pour la protection des oasis, un programme de protection contre les incendies est en cours, incluant le nettoyage des palmeraies, la distribution de plants et l’aménagement de 16 km de pistes dans l’oasis de Ternate. Quant à la gestion des nappes phréatiques, on rappelle qu’un accord a été signé pour la construction de 50 seuils de recharge artificielle dans le bassin du Drâa-M’hamid sur trois ans (2023-2025), avec un taux de réalisation actuel de 52 %. Il est prévu de construire 11 seuils et 7 barrages de dérivation, et de réparer 18 km de séguias et khettaras endommagées dans les oasis du Drâa. En outre, quelque 16 km de pistes rurales et d’ouvrages d’art seront aménagés pour améliorer l’accès aux exploitations.

En complément de ces investissements, le ministère a mis en place un soutien direct aux agriculteurs. En 2024, 45.000 quintaux d’orge subventionnée ont été distribués. Une quantité identique est déjà prévue pour 2025 afin de soutenir le cheptel local. Le ministre a également souligné les progrès significatifs en matière d’irrigation économe en eau. La superficie équipée en goutte-à-goutte atteint désormais 23 332 hectares, bénéficiant à 4.719 agriculteurs, grâce à une contribution de l’État de 1,21 milliard de dirhams via le Fonds de Développement Agricole.

A. El Bouari a conclu en assurant que ses services poursuivront la mise en œuvre de ces programmes et en programmeront de nouveaux, conscient de leur « impact positif sur la population de la province ».