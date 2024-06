Stratégie Touristique : Signature du 6ème et 7ème Contrats d’application Régionaux de l’Oriental et Souss-Massa

Ces accords, conclus entre le Ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, les Wilayas, les Conseils des Régions de l’Oriental et de Souss-Massa, ainsi que la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT) et l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), témoignent d’une volonté commune d’accélérer le développement touristique de ces deux régions, indique le ministère dans un communiqué. Pour la région de l’Oriental, 15 projets structurants seront déployés.

Ces projets incluent la valorisation et la mise à niveau de plages et médinas, ainsi que l’opérationnalisation du Train du Désert « Oriental Express ». Le renforcement de l’animation de la station Saidia est également prévu, par le biais d’un programme d’animation incluant des événements sportifs et des festivals. De plus, une charte architecturale sera mise en place pour harmoniser l’ensemble des Beach Clubs de la station. Enfin, la création d’une Société de Développement Régional (SDR) permettra d’accompagner les entreprises touristiques, et un plan marketing et aérien dédié sera instauré pour promouvoir la région et renforcer sa connectivité.

Pour la région de Souss-Massa, 26 projets ambitieux seront mis en œuvre, couvrant la mise à niveau du produit, l’hébergement, l’animation, la promotion et l’aérien. Parmi ces projets, on compte la mise à niveau et valorisation des plages, l’aménagement des spots d’Anchor Point et d’Imsouane, et la création d’une école de sports de glisse et d’événements autour du Surf à Taghazout. S’agissant des projets locomotives, un marché solidaire sera créé pour promouvoir les produits du terroir et l’artisanat de la région, et le Parc National Souss-Massa fera l’objet d’une mise en valeur touristique axée sur la création d’un écosystème d’hébergement et d’animation intégré.

Enfin, et afin d’encourager la découverte de nouveaux spots, une navette touristique sera mise en place pour connecter les différents villages de la Riviera Atlantique. À propos de ces deux signatures, Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie solidaire, déclare : « Nous avons des objectifs ambitieux pour les deux régions, et plus de 40 projets structurants pour y parvenir. Ces contrats d’application représentent désormais le socle sur lequel reposera l’accélération du développement touristique de l’Oriental et de Souss-Massa à horizon 2026. Nous sommes réellement engagés, ensemble avec les différentes parties prenantes, pour créer des écosystèmes touristiques performants, créateurs d’emplois et de croissance au niveau des deux régions. »