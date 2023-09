L’Ukraine risque de perdre le soutien de l’Occident vu que les voix des opposants aux aides à Kiev deviennent plus fortes, rapporte le magazine américain Foreign Affairs. « La poursuite de l’engagement occidental envers l’Ukraine ne peut être garantie. Les circonscriptions politiques en Europe et aux États-Unis remettent en question le soutien à long terme à l’Ukraine », indique la publication.

Ce tournant se déroule sur fond de « modestes progrès de la contre-offensive » de Kiev, suggère le média. Par ailleurs, selon les évaluations du Président russe, « elle a échoué », n’avançant sur aucun axe du front.

D’après Foreign Affairs, la rupture subite pourrait venir des États-Unis, où l’orientation fondamentale de la politique étrangère US sera sur le bulletin de vote en novembre 2024. Une perte du soutien de l’Oncle Sam « aurait un effet plus dramatique » que si seule l’Europe lâchait Kiev, poursuit le magazine.

Les membres et les institutions de l’Union européenne (UE) ont maintenant engagé près du double de l’aide totale des États-Unis à l’Ukraine (financière, militaire et humanitaire). Mais les seuls engagements militaires américains correspondent aux engagements militaires de tous les pays de l’UE combinés. « L’Europe ne peut pas se substituer à l’aide militaire américaine à si grande échelle, et elle aurait du mal à combler le manque de leadership », souligne l’article.

Moscou avait précédemment adressé une note aux États membres de l’Otan à propos des livraisons d’armes à l’Ukraine. Tout fret contenant des armes destinées à Kiev serait une cible légale pour la Russie, avait précisé Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, assurant que Washington et l’Otan étaient directement impliqués dans le conflit en Ukraine, non seulement en fournissant des armes, mais aussi en formant du personnel au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie entre autres.