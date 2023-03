Situation humanitaire catastrophique en Syrie : L’Unicef lance un SOS

Catherine Russell, directrice générale de l’Unicef en Syrie, a déclaré jeudi que les tremblements de terre et leurs répliques ont détruit en Syrie des maisons, des écoles et des aires de jeu, et ont « brisé tout sentiment de sécurité » pour les enfants et les familles « les plus vulnérables ». La directrice de l’Unicef s’est rendue, entre autres, à Alep, deuxième ville de Syrie sous contrôle du gouvernement, durement touchée par le séisme. Elle a évoqué « la menace accrue de maladies contagieuses, transmises par contact et d’origine hydrique » pour les populations déplacées.

Des dizaines de milliers de familles ont perdu leurs foyers et sont actuellement logées dans des établissements scolaires et d’autres centres d’accueil. Un responsable du ministère syrien de l’Éducation a indiqué que près de 700 écoles ont été endommagées par le séisme, dont 15 complètement détruites. Quarante établissements scolaires ont été également endommagés dans la province d’Idleb, contrôlée par des rebelles pro-turcs et des jihadistes. Le haut fonctionnaire syrien a indiqué que 140 enseignants ont été tués lors du tremblement de terre, dont 122 dans la province côtière de Lattaquié. Malgré les dégâts dans les infrastructures scolaires, les cours ont repris timidement dans les provinces sinistrées et les dates des examens officiels du brevet et du baccalauréat sont maintenues jusqu’à nouvel ordre.

Selon l’ONU, 8,8 millions de Syriens ont été affectés par le séisme, qui a fait plus de 6000 morts dans ce pays.

A signaler que la Suisse a décidé vendredi d’assouplir « ponctuellement » les sanctions qu’elle a imposées à la Syrie, dans le sillage des sanctions US, afin de faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire dans ce pays après le séisme dévastateur du 6 février, emboîtant le pas à d’autres pays de l’Union européenne.

Jusqu’à présent, les organisations humanitaires recevant des fonds de la Confédération helvétique pour leurs activités sur le territoire syrien pouvaient obtenir des dérogations aux sanctions pour des transactions financières nécessaires à la fourniture d’une aide humanitaire ou au soutien à la population civile.

Vendredi, le gouvernement a expliqué avoir décidé d’élargir « les exceptions humanitaires de façon à faciliter les activités humanitaires en Syrie, notamment la réponse humanitaire au tremblement de terre du 6 février 2023 », sans préciser pendant combien de temps cette mesure restera valable.

La Suisse, où siègent de nombreuses institutions impliquées dans l’action humanitaire dont l’Organisation mondiale de la santé, le Comité international de la Croix-Rouge et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, autorise ainsi désormais « la fourniture, directe et indirecte, d’avoirs ou de ressources économiques à des personnes, entités ou entreprises sanctionnées par les acteurs humanitaires qui obtiennent des fonds de la Confédération ». Pour les « acteurs humanitaires » qui ne perçoivent pas de contributions de la Confédération, un régime d’autorisation exceptionnel est prévu pour la mise à disposition de ressources économiques auprès de personnes, entreprises et entités faisant l’objet de sanctions « pour autant que cela permette la réalisation d’activités humanitaires ou la fourniture d’une aide à la population civile en Syrie », d’après un communiqué.