SIB 2024 : Durabilité et Made in Morocco , YNNA affiche ses ambitions  

Fidèle à ce rendez-vous depuis la première édition, le groupe saisit l’opportunité de cette plateforme incontournable pour mettre en valeur son expertise, son rôle de pionnier et la qualité de son engagement en faveur de l’innovation, la durabilité dans le secteur de la construction et la souveraineté industrielle nationale, indique la société dans un communiqué.

Le pavillon de YNNA, installé au Hall B et s’étendant sur 466 m², est une vitrine impressionnante de l’excellence marocaine. Il regroupe trois des filiales phares du groupe à savoir Super Cérame, Dimatit et Fibrociment. Super Cérame, leader marocain et africain de la céramique, occupe une surface de 342 m², à laquelle s’ajoute une mezzanine de 45 m². Dimatit et Fibrociment, quant à eux, partagent un espace de 79 m². Ces chiffres traduisent l’envergure du groupe et son ambition de promouvoir le savoir-faire national.

Cette édition du SIB est marquée par des innovations de premier plan qui confirment la position de YNNA en tant que précurseur dans le secteur. Super Cérame, qui se classe parmi les 20 plus grands producteurs mondiaux de céramique, y présente pour la première fois des formats de céramique inédits au Maroc, atteignant jusqu’à 1m20, témoignant d’une capacité de production exceptionnelle de plus de 120 000 m² par jour, 27 millions de carreaux produits en 2023 et d’un catalogue riche de plus de 5 000 modèles. Dimatit, fidèle à son esprit avant-gardiste, propose des solutions technologiques innovantes répondant aux évolutions d’un secteur en constante transformation. Fibrociment lance en marge de cette participation un produit phare : des palanques en béton fibré à effet bois naturel, conçues pour les toitures et les bardages, incarnant parfaitement l’engagement du groupe envers le Made in Morocco et la transition écologique. “Par notre engagement en faveur de la durabilité et de la responsabilité sociétale, YNNA à travers ses filiales, intègre les meilleures pratiques dans sa production contribuant ainsi à la prospérité économique et au bien-être des citoyens marocains”, a indiqué Sarah Kerroumi, Secrétaire Générale de YNNA. “Depuis 1948, Ynna ne cesse de dynamiser l’économie marocaine en alliant expertise industrielle, investissements stratégiques et développement durable, confirmant sa position de leader incontesté dans les secteurs d’activité dans lesquelles nous œuvrons. La participation de YNNA au SIB depuis sa première édition reflète une vision ambitieuse et une responsabilité affirmée pour l’avenir du secteur du bâtiment”, a affirmé S. Kerroumi.

Au-delà de la présentation de produits, YNNA organise une série d’activités visant à enrichir l’expérience des visiteurs et des professionnels. Des rencontres en face-à-face entre les équipes des filiales et les acteurs du secteur permettent d’identifier des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque client. Super Cérame propose également un atelier inédit sur les techniques de pose, en partenariat avec le Fédération des industries des matériaux de constructions (FMC), dans le cadre des ateliers Métiers et Démonstration. Ce projet illustre l’importance accordée par le groupe au transfert de savoir-faire et à la formation des professionnels, renforçant ainsi les compétences dans le secteur du bâtiment.