Services de santé : La plate-forme Chikaya en voie de modernisation

Ce dispositif comprend un centre national d’écoute appuyé par des outils numériques avancés permettant un suivi précis et efficace des doléances des citoyens. Il soutient la modernisation du système actuellement en vigueur pour le traitement des réclamations relatives aux services de santé.

Cette nouvelle version recevra les réclamations aussi bien dans les secteurs public que privé, à travers le portail électronique, le numéro vert 0801005353, l’application WhatsApp, les SMS et le courrier électronique. Le but est de permettre aux usagers de déposer leurs réclamations, a déclaré à la presse le ministre de la Santé et de la protection sociale, Amine Tahraoui.

Ces réclamations seront traitées selon leur nature et leur type, a indiqué Tahraoui, précisant que les plaintes simples seront traitées dans de courts délais, tandis que les plus complexes nécessiteront davantage de temps, avec un suivi et un accompagnement de chaque étape.

Le nouveau système repose sur des mécanismes développés de suivi et de traitement, à travers le Centre national d’écoute opérant selon un schéma organisationnel rigoureux, appuyé par une plateforme numérique moderne permettant l’enregistrement et le suivi des réclamations.

Mobilisés pour assurer le bon fonctionnement de ce centre, 15 cadres, assistés de 2 superviseurs, sont chargés de la réception, de la classification, de l’enregistrement et de l’orientation des plaintes, tout en garantissant leur suivi méthodique jusqu’à leur traitement final.