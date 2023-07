Secteur agricole : M. Sadiki expose les objectifs du programme gouvernemental

Doté d’une enveloppe financière de 10 Mrds DH, le programme élaboré par le gouvernement vise également à atténuer l’impact du déficit hydrique sur l’activité agricole et les agriculteurs, a souligné M. Sadiki dans exposé présenté lors d’une réunion de la commission des secteurs productifs à la Chambre des Représentants.

Ce programme proactif de réduction des effets de la faiblesse des précipitations et de la conjoncture mondiale sur l’activité agricole, comprend notamment la protection du capital animal et végétal, en y consacrant des budgets respectifs de 5 Mrds DH et 4 Mrds DH. Il prévoit également le renforcement de l’assise financière du Crédit Agricole du Maroc (CAM) de 1 Mrd DH, a ajouté M. Sadiki, notant qu’un accord-cadre y afférent a été signé avec les partenaires concernés, le 13 juin, sous la présidence du Chef du gouvernement.

La protection du cheptel et le soutien aux filières de production, a-t-il détaillé, concernent les ovins, les caprins, les camelins et les volailles, assurant que l’orge subventionné sera fournie aux éleveurs au prix de vente de 2 dirhams/kg, pour un budget de 2,8 Mrds DH soit 18 millions de quintaux. Et d’ajouter que les aliments composés subventionnés de l’élevage bovin seront fournis aux éleveurs au prix de 2,5 dirhams/kg, pour un budget de 1,1 Mrd DH, soit un volume estimé à 6 millions de quintaux. Les aliments composés pour la volaille seront également subventionnés avec une enveloppe globale de 1,1 Mrd DH, soit 800.000 tonnes, selon les prix actuels du marché.

S’agissant du soutien aux filières végétales, le ministre a fait savoir que les subventions concernent les engrais azotés et potassiques, les semences de tomates, les pommes de terre et les oignons, au niveau national afin d’alléger les coûts élevés de la production. De même, les engrais solubles pour les tomates rondes, bénéficieront des subventions, pour un budget de 2,2 Mrds DH. En outre, cet appui comprend le renforcement du système de protection contre la grêle dans les zones à haut risque à travers l’acquisition de groupes électrogènes résistants à la grêle, pour un budget de 100 MDH.

En ce qui concerne les mécanismes de mise en œuvre du programme, M. Sadiki a indiqué qu’un guichet ouvert sera installé dans les points de vente agréés par le ministère pour subventionner les fourrages simples et les engrais, alors que pour les aliments composés, une distribution ciblée à travers les coopératives a été adoptée. Par ailleurs, la distribution ciblée sera basée sur une plate-forme électronique conçue selon les procédures du Fonds de développement agricole. Quant à la subvention des tomates rondes, des pommes de terre et des oignons, la procédure du Fonds de développement agricole sera adoptée, poursuit-il.

Et de conclure que ce programme exceptionnel s’inscrit dans la continuité du programme exceptionnel d’atténuation des effets du retard des précipitations (2021/2022), qui comprenait la distribution d’orge, l’approvisionnement en bétail et la gestion de la rareté de l’eau, la renforcement de la bonne santé du troupeau, l’irrigation complémentaire, ainsi que l’assurance multirisque climatique pour les céréales, les légumineuses et les cultures, en plus du programme de garantie multirisque pour les arbres fruitiers ayant bénéficié à 2.713 agriculteurs assurés.