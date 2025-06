Sanaa confirme le tir d’un missile sur l’aéroport Ben Gourion : Un avion US dérouté...

L’occupation israélienne a affirmé que « les systèmes de défense aérienne israéliens ont intercepté le missile avant qu’il n’atteigne sa cible », précisant que « certaines sirènes dans le nord ont été déclenchées par des éclats de missiles intercepteurs ». Il s’agit du deuxième missile tiré depuis le Yémen vers Israël en 24 heures.

« Des millions d’Israéliens se réfugient à cause d’un missile tiré depuis le Yémen. Nous sommes coincés dans le bourbier de Gaza depuis 20 mois. Personne ne nous prend en compte », a fait savoir Yair Golan, chef du Parti démocratique israélien.

Cette évolution s’inscrit dans le cadre des opérations en cours du Yémen en soutien à Gaza et de l’affirmation de Sanaa selon laquelle le ciblage du territoire israélien se poursuivra tant que l’agression contre les Palestiniens se poursuivra.

A signaler aussi que le général de division Mohammed Nasser Al-Atifi, ministre de la Défense et de la Production militaire du gouvernement de Sanaa, a affirmé que « les forces armées yéménites disposent de l’initiative et de la capacité de lancer des missiles et des drones 24 h/24, en toutes circonstances, pour frapper des cibles stratégiques dans les territoires palestiniens occupés ». Il a expliqué que « les capacités défensives et offensives du Yémen sont en constante évolution, avec des portées plus longues, une précision accrue et un impact plus important ». Il a souligné que « l’agression israélienne continue renforce cette tendance et donne au Yémen la capacité de développer des technologies militaires modernes ».

Il a relevé aussi que « les forces yéménites sont prêtes à continuer d’apporter un soutien efficace et influent aux factions palestiniennes et au peuple de Gaza, qui mènent le combat pour la dignité et la défense de la Oumma et des valeurs sacrées de l’islam, face à l’occupation israélienne ». Il a indiqué que « le Yémen a réussi à contrecarrer l’agression américaine et à briser la domination des flottes navales et des porte-avions en mer », ajoutant, enfin, « qu’une nouvelle phase de la guerre moderne a commencé, intitulée missiles hypersoniques et drones ».