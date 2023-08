Sale temps pour la Maison Blanche : L’étau se resserre su H. Biden

Une décision dans l’intérêt général. C’est ainsi que Merrick Garland a annoncé que David Weiss, procureur chargé d’enquêter sur H. Biden, serait désormais élevé au rang de procureur spécial. Une nomination qui donne à ce dernier plus de liberté et d’indépendance par rapport au département de la Justice. L’annonce de M. Garland vise probablement à faire taire les critiques et les accusations des Républicains qui estiment que le fils Biden bénéficie d’un traitement de faveur.

H. Biden multiplie les problèmes avec la justice. Il est accusé de fraude fiscale et de possession illégale d’armes à feu. Des affaires dans lesquelles ses avocats étaient parvenus à un accord avec le procureur D. Weiss. Le fils du Président acceptait de plaider coupable pour fraude fiscale pour éviter des poursuites plus graves dans ses autres affaires. Mais cet accord avait échoué à la dernière minute, il y a deux semaines, laissant désormais la voie ouverte à un procès. Pour le moment, la Maison Blanche refuse de commenter ce dernier rebondissement.