Saisie d’armes destinées au Yémen : L’Iran nie toute implication dans l’affaire

Plus de 3 000 fusils d’assaut, 578 000 balles et 23 missiles guidés antitank ont été récupérés lors de cette opération menée le 15 janvier dans le golfe d’Oman, a indiqué le commandement central de l’armée américaine dans un communiqué publié mercredi.

Le commandement central, qui supervise les opérations militaires américaines au Moyen-Orient, a précisé que les Etats-Unis avaient apporté leur soutien à l’opération, sans identifier le pays allié ayant procédé à la saisie.

Mais le Wall Street Journal, citant des sources informées, a cité la France.

L’opération a été menée « le long des routes maritimes utilisées traditionnellement pour le trafic d’armes de l’Iran au Yémen », précise le communiqué.

Le 6 janvier, l’US Navy avait intercepté un bateau de pêche transportant 2 116 fusils d’assaut AK-47, destinés selon Washington aux rebelles Houthis.

Les dirigeants au pouvoir au Yémen, appuyés par une coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite, accusent la République islamique d’armer les rebelles Houthis, ce que Téhéran nie. Les regards se tournent donc vers Téhéran qui soutient les Houthis. Ce groupe rebelle yéménite a réussi à conquérir une partie du pays, et notamment la capitale Sanaa, tenant tête à une coalition internationale emmenée par l’Arabie saoudite.

Jeudi, Téhéran a rejeté les accusations américaines, estimant que celles-ci étaient « politiquement motivées » et visaient à « induire en erreur » l’opinion publique. L’Iran nie fournir un tel soutien militaire aux Houthis, mais plusieurs saisies d’armes, souvent dissimulées dans des bateaux de pêche, ont eu lieu ces derniers mois. Et celle-ci était plus importante que la précédente, début janvier.