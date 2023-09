S. Choïgou en Iran : Coopération à large spectre entre Moscou et Téhéran

S’exprimant lors d’une réunion avec le général de brigade Mohammad Reza Ashtiani, son homologue iranien, il a ajouté que la Russie et l’Iran étaient déterminés à entreprendre les activités prévues malgré l’opposition des États-Unis et de leurs alliés occidentaux. « L’interaction entre Moscou et Téhéran passe à un autre niveau, le dialogue entre la Russie et l’Iran se développe de manière particulièrement intensive aujourd’hui », a noté S. Choïgou. D’après lui, cela est dû en grande partie aux relations de confiance qui se sont développées entre les dirigeants de la Russie et de l’Iran.

De plus, M.Choïgou s’est dit prêt à mener d’autres actions conjointes « dans le domaine du renforcement de la stabilité et de la sécurité au Moyen-Orient ». Ajoutant que la « dynamique élevée des réunions confirme l’état d’esprit général en faveur d’un renforcement du partenariat stratégique dans le domaine de la défense et de la coopération militaire ».

Selon les médias iraniens, S. Choïgou a visité l’exposition des réalisations militaires de l’armée de l’air et de l’espace, en compagnie du général de brigade Amir Ali Hajizadeh, commandant de la Force aérospatiale de l’armée des Gardiens de la révolution islamique.

La veille, le ministre russe avait souligné lors d’une réunion avec le général de division Mohammad Hossein Baqeri, chef d’état-major des forces armées iraniennes, que sa visite à Téhéran visait à renforcer la coopération en matière de défense en mettant en place des formations, des échanges de cadets et des exercices militaires conjoints. Pour sa part, H. Baqeri avait déclaré que Téhéran et Moscou travaillent à l’élaboration d’un accord de coopération militaire à long terme dans un avenir proche. « Le Leader de la Révolution islamique [l’Ayatollah Seyed Ali Khamenei] estime qu’une coopération à long terme entre l’Iran et la Russie est dans l’intérêt des deux nations et c’est pour cette même raison qu’un document est en cours d’élaboration à cet égard », a déclaré le haut gradé iranien.

« Le document met fortement l’accent sur les questions militaires et de défense et peut servir de plateforme appropriée pour le développement d’une coopération à long terme entre les deux pays », a-t-il ajouté. « Malgré le renforcement des relations mutuelles ces dernières années, nous pensons qu’il existe encore des potentiels inexploités pour la promotion des relations entre les deux pays. Des efforts supplémentaires doivent être entrepris pour l’amélioration des liens jusqu’au niveau souhaité », a-t-il indiqué.

Selon lui les institutions militaires iraniennes et russes sont parmi les pionnières dans la promotion des relations bilatérales, affirmant que les commissions militaires et de défense conjointes peuvent certainement accélérer un tel processus. Le niveau actuel de coopération navale entre l’Iran et la Russie est favorable, a-t-il déclaré, ajoutant que les prochains exercices navals conjoints, prévus en février prochain, offrent l’occasion d’améliorer le niveau de défense et les coopérations militaires entre les deux pays.

H. Baqeri a également souligné que les développements en cours dans le monde indiquent que l’ère de l’unipolarité a pris fin et que de multiples prétendants sont désormais capables de façonner l’ordre mondial. Téhéran et Moscou partagent la même opinion selon laquelle l’ordre mondial actuel se transforme en un ordre multipolaire et que cette tendance s’accélère, a-t-il conclu.

L’Iran et la Russie, en tant qu’alliés proches et stratégiques, ont approfondi ces dernières années leurs relations dans divers domaines, notamment militaire et de défense, malgré de lourdes sanctions occidentales.

A rappeler que le mois dernier, le missile balistique Ababil, fabriqué en Iran, a été exposé pour la première fois lors d’une exposition militaire en Russie, aux côtés d’autres équipements militaires iraniens de pointe, notamment des drones et des systèmes de guerre électronique.