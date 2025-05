Russie-Chine : 80è anniversaire de la Victoire contre le nazisme. Le Président chinois prend part au festivités à Moscou

« Les sacrifices consentis par nos deux nations méritent d’être rappelés à l’esprit » a déclaré jeudi V. Poutine lors d’une rencontre au Kremlin avec Xi Jinping. « L’Union soviétique a donné 27 millions de vies, les a déposées sur l’autel de la Patrie et de la Victoire et 37 millions de vies ont été perdues dans la guerre de la Chine pour sa liberté et son indépendance », a poursuivi le dirigeant russe, assurant que la « fraternité militaire » des peuples russes et chinois héritée de la Seconde Guerre mondiale était « l’un des fondements » des relations russo-chinoises modernes.

Pour sa part, Xi Jinping a assuré que la Chine était « prête, aux côtés de la Russie, à assumer une responsabilité particulière en tant que grandes puissances mondiales et membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, à défendre hardiment la vérité sur l’histoire de la Seconde Guerre mondiale avec le sens du devoir, à sauvegarder l’autorité et le rôle de l’ONU, à protéger les intérêts et les droits de nos pays et de tous les pays en voie de développement, à façonner ensemble un monde multipolaire équitable et ordonné ainsi qu’une mondialisation économique inclusive ».

Les deux chefs d’État ont, par ailleurs, souligné l’approfondissement des relations entre leurs deux pays. « Sous notre direction stratégique, notre interaction politique se renforce, la coopération pratique s’intensifie et les liens culturels, humanitaires, d’échange et interrégionaux prennent de l’ampleur » s’est félicité Xi Jinping. Des relations « fondées sur l’égalité » et « mutuellement bénéfiques » a déclaré le président russe, assurant la volonté de son pays de « continuer à créer des conditions favorables aux activités des entreprises chinoises en Russie » et de souligner le rôle « clé » joué par les acteurs économiques chinois dans l’Extrême-Orient russe, notamment le port franc de Vladivostok. Le dirigeant russe a par ailleurs qualifié l’énergie de « locomotive » des liens économiques entre les deux pays, soulignant que la Russie avait « non seulement dominé les exportations de pétrole vers la Chine, mais avait également pris la première place pour les livraisons de gaz par pipeline ». « De plus, nous sommes classés deuxième pour les expéditions de charbon vers la Chine et troisième, pour les exportations de gaz naturel liquéfié », a ajouté le maitre du Kremlin. Ce dernier s’est par ailleurs déclaré « heureux » d’avoir été invité aux célébrations du 80e anniversaire de la Victoire sur le Japon, et de se « rendre à nouveau en Chine, pays ami, lors d’une visite officielle programmée à cette date ».

Invité par les autorités russes, Nicolas Maduro, Président du Venezuela, est arrivé à Moscou le 7 mai pour s’entretenir avec V. Poutine. À l’issue de leur rencontre, un accord de partenariat stratégique et de coopération a été signé entre les deux pays. Le président vénézuélien restera en Russie pour participer aux célébrations du 80e anniversaire de la Victoire.