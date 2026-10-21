Ruée vers Sebta : Le CNI y voit une opération « structurée »

Cette organisation reposait sur la location de logements saisonniers à Fnideq, M’diq, Martil et Tétouan, tandis que des jet-skis et des bateaux de pêche auraient servi au transport des migrants, rapporte « El Independiente ».

Rédigé à la demande de la juge María Tardón, en charge de l’enquête sur les entrées massives des 30 et 31 juillet, le rapport précise que les services de renseignement suivaient la pression migratoire et les appels relayés sur les réseaux sociaux pour franchir la frontière. Le 28 juillet, ils ont alerté le Centre national de l’immigration et des frontières, avant de publier, le lendemain, un rapport d’évaluation des risques.

D’après le CNI, les autorités marocaines étaient « conscientes de l’afflux croissant de migrants, et le nombre de personnes interceptées par les forces de sécurité a augmenté le 29 juillet ». Toutefois, les points de contrôle de la Gendarmerie royale étaient jugés « insuffisants », et l’entrée massive s’est produite vers 11 heures, le 30 juillet.

Par ailleurs, la juge a demandé l’identification d’un dénommé Ahmed, résidant à Sebta, et l’a convoqué pour témoigner après qu’un responsable espagnol a affirmé qu’il avait fourni, au préalable, des informations sur des « mouvements inhabituels à Fnideq » et des rassemblements à l’intérieur du Maroc. Elle a également sollicité l’identification des agents de sécurité qui avaient communiqué avec lui, ainsi que la remise de documents liés à des réunions, des enregistrements de surveillance, et des rapports de renseignement et de sécurité en rapport avec ces événements.