Changement à la tête du groupe parlementaire istiqlalien : R. Mekkaoui prend la place de M. Khayr

Cette élection s’est déroulée lors d’une réunion tenue en présence de Nizar Baraka, secrétaire général du Parti de l’Istiqlal, afin d’officialiser la désignation du nouveau chef de file de la formation de la balance au sein de la première chambre. R. Mekkaoui figurait en position de favori pour assumer cette responsabilité, fort du soutien affirmé du comité exécutif du parti.

Pour rappel, M. Khayr avait été nommée vendredi dernier au poste de ministre déléguée chargée de la Formation professionnelle et de la Qualification auprès du ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire, de la Formation professionnelle et de la Qualification, ce qui avait entraîné la vacance automatique de son siège de présidente du groupe en application des dispositions légales sur le cumul des mandats.

Toutefois, en raison de la controverse suscitée par la diffusion de documents judiciaires et médicaux attribués à la ministre déléguée, le Roi a accédé, dimanche, à la demande de la Cheffe du gouvernement visant à démettre M. Khayr de ses fonctions ministérielles.