Défaillances sanitaires à Tata : Deux décès de trop !

Un rapport dédié au système de santé provincial appelle à une « évaluation urgente et globale de l’hôpital provincial, notamment des services des urgences, du laboratoire et de réanimation ». Il insiste sur la nécessité d’accorder autant d’importance à la construction des infrastructures qu’à la fourniture de personnel et de médicaments, ainsi qu’à la continuité des soins.

Le document mentionne le décès d’une septuagénaire le 29 septembre dans le village d’Agdi, relevant du caïdat d’Aït Ouabelli, ainsi que celui d’un jeune homme du village de Tizourtine, sous l’administration d’Akka. Ces drames suscitent des questions sur l’efficacité du système de santé local.

L’Observatoire propose la mise en place d’un protocole provincial listant les structures d’accueil, les médicaments et sérums antivenimeux indispensables, ainsi que le parcours d’orientation des patients, tout en mettant l’accent sur la formation continue des professionnels de santé et la sensibilisation du public.

L’organisation a pointé également la pénurie de personnel spécialisé, rappelant que la question du fonctionnement du service de réanimation de l’hôpital provincial avait déjà été abordée au Parlement, en raison de sa dépendance aux spécialistes en réanimation et anesthésie. Elle préconise un plan avec échéancier pour résoudre ces manques en médecins, infirmiers, sages-femmes et spécialités clés, et pour les maintenir dans les zones reculées.

L’Observatoire souligne que l’étendue de la province et les distances entre les villages rendent l’accès aux services de santé difficile, surtout que deux tiers des habitants vivent en milieu rural, selon le rapport. Il insiste sur la nécessité de coordonner le déploiement des ambulances en fonction des priorités et des délais d’intervention, d’organiser les évacuations sanitaires en dehors de la province, de renforcer la communication entre les établissements de santé, de suivre les patients et de garantir des stocks suffisants de médicaments et de fournitures essentielles.