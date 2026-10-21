Un autocar se renverse à Tagounite : 4 morts et 22 blessés…

Quatre personnes ont perdu la vie parmi les 26 passagers qui se trouvaient à bord du véhicule. Plus de 22 autres ont été blessées à des degrés divers de gravité. Le bilan demeure provisoire et pourrait s’alourdir, compte tenu de la gravité des blessures de plusieurs victimes. L’ensemble des victimes et des blessés ont été évacués vers l’hôpital provincial de Zagora, où ils doivent recevoir les soins nécessaires.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances et les causes de ce drame. Parallèlement, les services compétents ont entrepris de réguler la circulation à l’entrée de Tagounite, fortement perturbée par l’accident.