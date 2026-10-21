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Football féminin U17 : Les Allemandes renversent les Marocaines à Rabat

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Football féminin U17 : Les Allemandes renversent les Marocaines à Rabat

La première mi-temps a débuté par un échange d’attaques entre les deux équipes, avant que la sélection allemande ne parvienne à ouvrir le score à la 27e minute grâce à Marie Kuhlmann. L’Allemagne a poursuivi sa pression et inscrit un deuxième but à la 34e minute par l’intermédiaire de Lina Martins, avant que Clara Schwaab ne creuse davantage l’écart pour la Mannschaft en inscrivant un troisième but à la deuxième minute du temps additionnel de la première période. Celle-ci s’est achevée sur une avance allemande de trois buts à zéro.

En seconde période, les joueuses allemandes ont continué à dominer les débats et ont inscrit un quatrième but à la 50e minute, grâce à Mia Giesen, sur penalty, portant ainsi le score à 4-0.

Il a fallu attendre la cinquième minute du temps additionnel pour que la sélection marocaine réduise l’écart grâce à Nesma Mouradi, qui a transformé un penalty et inscrit le premier but des Lioncelles de l’Atlas. La rencontre s’est finalement achevée sur une victoire allemande par 4 buts à 2.

Dans l’autre rencontre du même groupe, la sélection argentine a battu son homologue néo-zélandaise sur le score de 2-0.

À l’issue de cette deuxième journée, l’Allemagne occupe la première place du classement avec 6 points. Le Maroc arrive en deuxième position avec 3 points, devant l’Argentine, qui compte le même nombre de points mais accuse un retard à la différence de buts. La Nouvelle-Zélande ferme la marche à la quatrième place, sans aucun point.

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