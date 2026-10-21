SIDATTES : Et de 15 à Erfoud…

Placé sous haut patronage royal et supervisé par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime et de la Souveraineté alimentaire, ce salon est orchestré par l’Association SIDATTES, avec le soutien de l’Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier (ANDZOA).

Les organisateurs visent à moderniser la filière des dattes au Maroc, tout en renforçant son impact sur le développement économique et social des régions oasiennes. Les espaces d’exposition mettront en avant les régions productrices de dattes, les institutions et sponsors, les participants internationaux, un marché traditionnel des dattes, les produits du terroir, ainsi que l’agriculture et l’élevage.

Des rencontres scientifiques et professionnelles se pencheront sur l’innovation, les résultats de la recherche, les nouvelles technologies et pratiques agricoles, les opportunités d’investissement, ainsi que les dispositifs d’accompagnement pour les professionnels du secteur.

Le conseil agricole et la sécurité sanitaire des aliments seront également au cœur des discussions, visant à améliorer les pratiques, promouvoir les dattes marocaines et préserver les espaces oasiens. Les agriculteurs et jeunes entrepreneurs auront l’occasion de s’informer sur les services et solutions concrètes pour soutenir leurs projets.

Des activités culturelles et des concours liés aux produits du palmier dattier mettront en valeur le patrimoine, les savoir-faire traditionnels et la diversité de cette production emblématique. Le salon rassemblera agriculteurs, coopératives, chercheurs, entreprises, institutions, investisseurs et partenaires internationaux pour favoriser l’échange d’expériences et la création de partenariats. Il entend aussi rapprocher les avancées scientifiques des réalités du terrain et valoriser les opportunités d’investissement et de développement durable dans les régions oasiennes.