Trafic aéroportuaire : Plus de 26 millions de passagers à fin août

Dans son rapport sur le trafic aérien commercial pour août 2026, l’Office précise que ce chiffre inclut un trafic aérien international de 23 228 711 passagers, en hausse de 8,82 %, et un trafic intérieur de 2 812 216 passagers, augmentant de 8,76 %. Ainsi, l’aéroport Mohammed V de Casablanca a accueilli 8 252 410 passagers, suivi de Marrakech-Ménara avec 7 235 705 passagers, Agadir-Al Massira avec 2 498 637, Tanger Ibn Battouta avec 2 058 606, et Rabat-Salé avec 1 695 890 passagers.

Le trafic international bénéficie d’une dynamique positive, notamment grâce au marché européen, principal fournisseur de passagers avec 19 268 771 voyageurs, soit une hausse de 9,22 % par rapport à l’année précédente. Les marchés d’Amérique du Sud, d’Amérique du Nord et d’Afrique ont également connu une croissance notable, avec des augmentations respectives de 33,53 % à 71 684 passagers, 13,08 % à 689 808 passagers, et 13,31 % à 1 391 786 passagers. Le trafic avec les pays du Maghreb a progressé de 9,36 %, atteignant 347 736 passagers. En revanche, le trafic avec le Moyen-Orient et l’Extrême-Orient a diminué de 2,43 %, totalisant 1 458 926 passagers.

Les aéroports marocains ont enregistré 190 342 mouvements d’avions à la fin août 2026, soit une hausse de 9,72 % par rapport à l’année précédente. L’aéroport Mohammed V occupe la première position avec 64 589 mouvements, suivi de Marrakech-Ménara avec 47 291 et Agadir-Al Massira avec 17 073.

Le fret aérien a atteint 74 714,46 tonnes durant les huit premiers mois de l’année, marquant une augmentation de 13,82 % par rapport à la même période en 2025.

En août 2026, les aéroports du pays ont accueilli 3 757 512 passagers.