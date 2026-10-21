Industrie touristique : La contribution au PIB évaluée à plus 7% par le HCP

Le tourisme a renforcé son poids dans l’économie marocaine en 2025. D’après les résultats du compte satellite du tourisme établis par le Haut-Commissariat au Plan, le PIB touristique s’est établi à 129,7 milliards de dirhams, contre 116,2 milliards en 2024, soit une progression de 11,7 %. Cette évolution porte la contribution du tourisme au PIB national à 7,5 %, contre 7,2 % l’année précédente. Le secteur représente également 7,1 % de la production nationale, contre 6,8 % en 2024, tandis que sa valeur ajoutée équivaut à 6,2 % du PIB, contre 6 % un an auparavant.

Ces indicateurs traduisent une progression du poids économique du tourisme. Ils reposent toutefois sur des résultats provisoires pour l’exercice 2025, comme le précise le HCP.

La consommation intérieure du tourisme a atteint 222,4 milliards de dirhams en 2025, contre 201,7 milliards en 2024. Elle a ainsi augmenté de 10,3 %, soit une progression de 20,7 MMDH en valeur.

Le tourisme récepteur, qui comprend les dépenses des touristes non-résidents — étrangers et Marocains résidant à l’étranger en visite au Maroc —, constitue le principal moteur de cette évolution. Sa consommation est passée de 136,9 MMDH en 2024 à 154 milliards en 2025, en hausse de 12,5 %.

La consommation liée au tourisme interne et émetteur a, pour sa part, atteint 68,4 MMDH, contre 64,8 milliards un an auparavant. Cette catégorie, qui prend en compte les dépenses touristiques effectuées au Maroc par les résidents ainsi que certaines dépenses réalisées au Maroc par les personnes voyageant à l’étranger, a progressé de 5,5 %.

La structure de la consommation intérieure confirme la prédominance du tourisme récepteur. Sa part est passée de 67,9 % en 2024 à 69,2 % en 2025. À l’inverse, la part du tourisme interne et émetteur a reculé de 32,1 % à 30,8 %. Les dépenses des visiteurs non-résidents ont donc progressé plus rapidement que celles relevant du tourisme interne et émetteur, renforçant leur poids dans la consommation touristique totale.

La production du secteur touristique a atteint 199,4 MMDH en 2025, contre 181,9 milliards en 2024, soit une hausse de 9,6 %. La valeur ajoutée du tourisme a également augmenté, passant de 96,4 à 106,8 MMDH, une progression de 10,8 %. Les impôts nets des subventions sur les produits touristiques ont, quant à eux, progressé de 16 %, pour atteindre 23 milliards de dirhams, contre 19,8 milliards en 2024.

La progression de ces différents agrégats s’est accompagnée d’une hausse de 11,7 % du PIB touristique, qui s’est établi à 129,7 MMDH. Les indicateurs du HCP montrent que le poids du tourisme a augmenté dans plusieurs agrégats de l’économie nationale entre 2024 et 2025. La part de la production touristique dans la production nationale est passée de 6,8 % à 7,1 %. Celle de la valeur ajoutée touristique dans la valeur ajoutée de l’économie nationale a progressé de 6,7 % à 7 %. Enfin, le rapport entre la valeur ajoutée touristique et le PIB est passé de 6 % à 6,2 %. La contribution du tourisme au PIB national a ainsi gagné 0,3 point en un an, pour atteindre 7,5%.

Ces résultats confirment le renforcement du poids économique du secteur en 2025, selon le compte satellite du tourisme du HCP. Les données présentées portent sur les résultats provisoires de l’exercice 2025.