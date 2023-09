RSE : Tetra Pak se mobilise pour les victimes du séisme

En tant que leader mondial de l’emballage alimentaire durable Tetra Pak apporte sa contribution à l’élan de solidarité national, et dès les premiers jours suivants la catastrophe, a pris la décision de soutenir activement les efforts d’aide en faisant don d’unités de lait UHT en partenariat avec ses clients laitiers, à la population sinistrée de la région d’Al Haouz. Ces produits à longue conservation fourniront un précieux soutien nutritionnel à ceux qui en ont besoin.

De plus, Tetra Pak s’est associée à l’organisation humanitaire à but non lucratif du Croissant-Rouge marocain pour venir en aide aux près de 200 personnes de la région de Taroudant dont les logements ont été détruits par le tremblement de terre. Ensemble, ils œuvreront à la fourniture de maisons préfabriquées, offrant ainsi un abri sûr contre le froid et temporaire à ceux qui ont perdu leurs foyers. En parallèle, les collaborateurs de l’entreprises ont souhaité participer personnellement et volontairement à ces actions en apportant leur contribution et en visitant certains douars de la région de Taroudant.