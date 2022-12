RSE : Intelcia renouvelle son partenariat avec l’ALCS

Organisée tous les deux ans depuis 2005, la 9ème édition de cette campagne de sensibilisation et de collecte de dons se déroulera sur l’ensemble du territoire national sous le slogan “Le SIDA est toujours là… Faisons un don !”, indique l’entreprise dans un communiqué. “Cette campagne de sensibilisation et de collecte de fonds est rendue possible grâce à la mobilisation de nombreux partenaires et personnalités ainsi qu’à l’engagement de centaines de bénévoles dans toutes les régions du Maroc”, avance le Professeur Mehdi Karkouri, Président de l’ALCS.

Partenaire historique de l’ALCS, Intelcia accompagne l’association depuis 2008 dans ses différentes actions, à travers la mise à disposition de conseillers pour recevoir les appels de promesses de dons, notamment lors des soirées du Sidaction Maroc sur 2M. Un communiqué fait état de 40 collaborateurs bénévoles du site Intelcia Mohammed V de Casablanca, qui se mobiliseront durant tout le mois de décembre pour recueillir ces promesses de dons. Ces 40 bénévoles sont sensibilisés à la cause et formés pour récolter les promesses des donateurs.

Et pour la première fois depuis le lancement de Sidaction Maroc, un numéro court a été mis en place : 9494, accessible au prix d’un appel local, à partir de tous les opérateurs télécom. Les dons promis durant ce mois sont vitaux pour l’ALCS tant dans sa mission de sensibilisation, que dans l’accompagnement des personnes atteintes du virus ou encore dans ses campagnes de dépistage. Ainsi, 51% des fonds couvrent la prise en charge des personnes vivant avec le VIH et 49% des fonds sont consacrés aux programmes de prévention. Mais face aux chiffres de ces dernières années, l’association alerte, à juste titre, sur les conséquences inquiétantes de la crise sanitaire liée à la Covid-19 sur la riposte au VIH au Maroc ainsi que sur le recul drastique des financements de la lutte contre le virus.

À travers la 9ème édition du Sidaction Maroc, l’ALCS ambitionne de lever les fonds qui lui permettront de pérenniser ses actions de sensibilisation, de dépistage et de prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Ainsi, avec un don de 250 dirhams, une personne séropositive pourra bénéficier d’un examen de laboratoire; 300 dirhams permettront d’accorder une aide alimentaire à des personnes en situation de précarité; 700 dirhams permettront de financer une action de prévention avec un stand; 1.700 dirhams une action de prévention et de dépistage dans une ville. Enfin 3500 dirhams de dons, peuvent financer une action de prévention et de dépistage dans une région éloignée des centres urbains. Parallèlement à la campagne d’appel à dons, des ateliers de sensibilisation à la prévention contre le VIH seront organisés dans les établissements scolaires publics et privés. Enfin, la campagne nationale de dépistage lancée en novembre 2022 par le ministère de la Santé et de la Protection sociale et à laquelle prend part pleinement l’ALCS se poursuivra jusqu’au 31 décembre de cette année.