Reprise touristique : L’embellie se poursuit à fin juin

En juin, le volume des arrivées aux postes frontières a atteint près de 1,4 millions de touristes soit +25% par rapport à 2019 affirme le ministère du Tourisme de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire dans un communiqué.

Plusieurs marchés ont contribué à cette performance, notamment l’Espagne (+79% Vs. 2019), le Royaume Uni (+23% Vs. 2019), le Portugal (+16% Vs. 2019) et le marché israélien (+96% Vs. 2019). En termes de productivité du secteur, le tourisme, important pourvoyeur en devises, a généré 41 Mrds DH de recettes de voyage en devises à fin mai 2023, soit une progression exceptionnelle de +42% par rapport à la même période de 2019.

Ces réalisations combinées aux actions offensives de promotion augurent d’une saison estivale exceptionnelle. Pour rappel, de nombreux partenariats ont été signés avec les Tour-Opérateurs et les agences de voyage en ligne afin de sécuriser 2,8 millions de clients pour la saison estivale 2023, soit le double du volume sécurisé pour l’été 2019.