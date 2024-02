Reconnaissance : Optimum Marketing Group remporte son cinquième prix consécutif avec une campagne digitale innovante

Cette distinction a été attribuée à la meilleure campagne digitale de l’année 2023 au Maroc, réalisée par Optimum pour le compte de son client Burger King, en partenariat avec le CIH. Intitulée « The Wanted Burger », la campagne met en avant le fameux Youtubeur et ancien commissaire à la retraite, Abdelkader Kharraz.

» Nous sommes honorés par cette nouvelle reconnaissance des professionnels du secteur, reconnaissance qui vient saluer l’engagement de toute l’équipe d’Optimum à repousser les limites de la créativité publicitaire. Être récompensé 5 années de suite montre la régularité dans le travail créatif des équipes. Ces prix renforcent notre détermination à continuer d’innover et à créer des campagnes qui résonnent auprès du public cible de nos marques. », a réagi, non sans enthousiasme Mehdi Daheur, Executive Manager à Optimum. Jalal Hajjou, CEO d’Optimum Marketing Group, a ajouté de son côté que « ces prix symbolisent la créativité et l’innovation qui ont toujours été au cœur du travail de l’agence » alors que l’agence entame ses 15 ans d’existence.

Les récompenses viennent positionner l’agence Optimum comme un acteur incontesté sur la scène publicitaire marocaine et africaine, ayant déjà remporté d’autres prix prestigieux tels que la meilleure campagne affichage au Maroc, le meilleur film publicitaire au Maroc, la meilleure campagne d’influence en Afrique ou encore la meilleure campagne de sensibilisation en Afrique.