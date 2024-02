Réconciliation franco-marocaine : Le signal du Méchouar…

« Sur Très Haute Instruction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Leurs Altesses Royales la Princesse Lalla Meryem, la Princesse Lalla Asmae et la Princesse Lalla Hasnaa ont été reçues à déjeuner, lundi au Palais de l’Elysée, à l’invitation de Madame Brigitte Macron », indique la MAP. « Ce déjeuner s’inscrit dans la continuité des relations d’amitié historique entre le Royaume du Maroc et la République Française », ajoute la même source.

Cette rencontre intervient dans un contexte marqué par un net réchauffement des relations entre Rabat et Paris. Le 19 octobre, le roi Mohammed VI avait nommé Samira Sitaïl ambassadrice du Maroc en France. Depuis, la France a exprimé son engagement à tourner la page des tensions.

Christophe Lecourtier, ambassadeur français à Rabat, avait promis en novembre, au micro de Radio 2M, que le soutien de son pays à la position du Maroc sur le dossier du Sahara « connaitra de nouveaux développements, puisque maintenant il faut avancer ».

Après sa nomination, le 12 janvier, à la tête de la diplomatie française, Stéphane Séjourné s’est engagé sur cette voie. Il a manifesté son souhait d’ « écrire un nouveau chapitre » dans les relations entre le Maroc et la France. Et de préciser que le « soutien clair et constant de la France au plan d’autonomie marocain (au Sahara), est une réalité depuis 2007. Nous ajoutons qu’il est temps désormais d’avancer ».