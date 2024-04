Rallye Aïcha des Gazelles : Bridgestone chausse « Les Amazelles » à la 33ème édition

Composé de deux femmes inspirantes, Imane Guennouni, directrice de site âgée de 36 ans, et Soukaina Misbah, entrepreneure de 34 ans, l’équipage « Les Amazelles » incarne l’esprit d’engagement, de détermination et de camaraderie cher à Bridgestone. Elles concourent dans la catégorie 4×4/Camion avec un véhicule Ford – Ranger. « Energie, fierté et une bonne dose d’optimisme et de bonne humeur sont notre devise pour vivre pleinement ce challenge et franchir fièrement la ligne d’arrivée. Vivre cette liberté inconditionnelle, en tant que femmes et pour toutes les femmes.”, ont-elles déclaré avant le début de cette aventure, prévue du 12 au 17 avril 2024.

Le choix de Bridgestone d’accompagner « Les Amazelles » dans cette aventure découle de son engagement envers les valeurs fondamentales du Rallye Aïcha des Gazelles. En tant qu’événement emblématique réunissant des femmes du monde entier dans le Sahara marocain, le Rallye offre une expérience unique axée sur l’aventure humaine, le respect de l’environnement et l’autonomisation des femmes.

a déclaré : « Notre partenariat avec l’équipage ‘Les Amazelles’ pour le 33e Rallye Aïcha des Gazelles nous remplit de fierté, car leur détermination, leur camaraderie et leur esprit inébranlable correspondent parfaitement aux valeurs qui nous sont chères chez Bridgestone. Nous croyons qu’il faut donner aux gens les moyens de repousser leurs limites, de relever des défis et d’expérimenter l’essence de la vraie liberté. Ce partenariat soutient non seulement cette vision, mais promeut également les valeurs de l’autonomisation des femmes, de la durabilité environnementale et de la mobilité inclusive. Ensemble, nous espérons ouvrir la voie à une communauté plus lumineuse et plus résiliente », a déclaré à cette occasion Jacques Fourie, président de Bridgestone. En soutenant « Les Amazelles », Bridgestone réaffirme son engagement en faveur de la diversité, de l’égalité et de la mobilité durable, tout en honorant l’esprit de courage, de solidarité et d’innovation illustré par le Rallye Aïcha des Gazelles.