Raids sur l’aéroport international d’Al-Hodeidah : Sanaa dénonce la coalition américano-britannique

Une série de raids réalisés par la coalition américano-britannique a visé l’aéroport international d’Al-Hodeidah, a dénoncé Sanaa, mercredi. Ces six raids interviennent au lendemain de l’annonce par l’armée yéménite de la frappe menée contre un drone US. Un clip vidéo a montré le drone américain repéré dans l’espace aérien du gouvernorat d’Al-Bayda, avant qu’un missile sol-air de fabrication yéménite ne soit lancé dans sa direction. Les scènes documentent le moment où le missile a directement touché le drone américain et ses débris sont tombés au sol.

Le général de brigade Yahya Saree, porte-parole des forces armées yéménites, a rapporté plus tôt dans la journée qu’un drone américain MQ9 a t été abattu dans l’espace aérien du gouvernorat d’Al-Bayda, en guise de soutien au peuple palestinien et en réponse à l’agression américano-britannique contre le Yémen. Y. Saree a ajouté, dans un communiqué, que les forces de défense aérienne yéménites « ont abattu l’avion américain en le ciblant avec un missile sol-air de fabrication locale », expliquant que « l’opération visant à abattre l’avion a eu lieu quelques jours seulement après une autre opération du même type a été abattu à Marib ». Il a ajouté que « les forces armées yéménites ont réussi à abattre 5 avions MQ9 lors de la bataille de la Conquête promise et du Saint Jihad » , depuis que le Yémen a déclaré sa solidarité avec Gaza.

En conclusion, le haut gradé a souligné que les forces armées yéménites « continuent de développer leurs capacités défensives pour faire face à l’agression américano-britannique contre le Yémen et continuent de mener leurs opérations militaires pour la victoire du peuple palestinien opprimé, jusqu’à ce que le siège soit levé et l’agression contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza cesse ».

Cela s’inscrit dans le contexte de la quatrième phase d’escalade contre l’occupation israélienne, que le Yémen a entamée il y a peu, confirmant qu’il y aura des opérations majeures des forces armées yéménites.