Raids sur des bases israéliennes en Érythrée : A Tel-Aviv, les stratégistes se tournent vers le Yémen

Alon Ben David, commentateur des affaires militaires sur la chaîne israélienne 13, a affirmé que « les avions de l’armée de l’air israélienne ont intercepté des menaces dans le ciel de la mer Rouge », ajoutant que les « drones ont été lancés depuis le Yémen vers Israël ».

Plus tôt, des sources militaires en Érythrée avaient rapporté que deux attaques ont eu lieu contre les forces israéliennes en Érythrée. Ajoutant que la première attaque a eu lieu contre une base israélienne dans l’archipel de Dahlak, et qu’une autre attaque a visé le plus haut sommet du mont Amba Suir, d’où les forces israéliennes contrôlent la navigation via un poste d’observation en mer Rouge.

Les sources ont affirmé la mort d’un haut-officier, alors qu’aucune partie n’a encore revendiqué la responsabilité des deux attaques.

Le 22 octobre, Abdul Aziz ben Habtoor, Premier ministre du gouvernement intérimaire de Sanaa, a déclaré que « si l’assaut contre Gaza se poursuivait, les navires israéliens seraient attaqués dans la mer Rouge », ajoutant que « Sanaa avait contribué et contribuerait, avec toutes ses capacités pour répondre aux massacres à Gaza ».

A rappeler aussi que la Résistance islamique en Irak a affirmé « le ciblage des forces américaines à proximité de l’aéroport international d’Erbil, au Kurdistan irakien », via deux drones, notant « qu’ils ont réalisé des tirs directs ».

Le Pentagone a admis que « les forces américaines avaient été attaquées au moins 12 fois en Irak et 4 fois en Syrie la semaine dernière ».

La Résistance islamique en Irak continue de cibler les bases US en Syrie et en Irak, parallèlement à la bataille Déluge d’Al-Aqsa qui perdure.

Les bases US d’Al-Shaddadi, dans la campagne de Hassaké, l’aéroport d’Abu Hajar – Kharab al-Jir, au nord-est de la Syrie, à 5 km du passage de Yaarubiyah, à la frontière irako-syrienne, le site militaire adjacent au champ pétrolier d’Al-Omar, dans la campagne de Deir Ezzor, et d’Al-Tanf avaient été visées. Idem pour les bases US de Ain al-Assad et Harir adjacente à l’aéroport d’Erbil au Kurdistan irakien ont été touchées/

Le 18 octobre, Jaafar al-Husseini, porte-parole militaire des Brigades irakiennes du Hezbollah en Irak, a annoncé le 18 octobre que la résistance en Irak est entrée dans la bataille du déluge d’Al-Aqsa et a « dirigé ses frappes contre les bases américaines ».